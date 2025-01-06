鋼琴女王阿格麗希愛琴 頂級鋼琴品牌「貝希斯坦」登台

台灣音樂廳鋼琴最常見的就是史坦威，也有貝森朵夫和YAMAHA。在這些聽眾熟悉的品牌外，其實還有個頂級鋼琴品牌是來自德國的貝希斯坦（C. Bechstein），日前宣布正式進軍台灣，目前在NOKE忠泰樂生活展示並供演奏體驗，每周末還有免費名家音樂會。

貝希斯坦鋼琴由卡爾・貝希斯坦（Carl Bechstein）創立於1853年德國柏林，曾為著名作曲家李斯特量身打造足以應對他強烈有力風格的鋼琴，獲大師讚譽「我演奏貝希斯坦鋼琴已28年，它們品質一直卓越。」法國名作曲家德布西也曾說「一首好的鋼琴曲，應該只為貝希斯坦而寫。」

171年來，貝希斯坦鋼琴仍不斷革新技術，例如引入鋼框架並改進擊弦結構與音響設計，讓演奏者更精確的控制音色，展現細膩的情感層次及表現空間。在面對現代科技挑戰同時，也仍堅守傳統工藝與聲學設計，結合數位自動演奏系統，強化音樂本質的魅力，為鋼琴發展史樹立重要關鍵里程碑。

如此特色一直吸引無數卓越音樂家，古典音樂當代鋼琴家中，最著名的就是鋼琴女王阿格麗希，近年深受矚目的周善祥（Kit Armstrong）也是愛用者。爵士樂及搖滾樂等方面，艾靈頓公爵、艾爾頓・強、皇后合唱團甚至披頭四等歷年佳作都可見貝希斯坦身影，充分展現鋼琴音樂的多樣性。

此次有「百年名琴．皇者之聲」之譽的貝希斯坦正式來台，首站在NOKE忠泰樂生活1樓ART CORNER登場，由創意策畫團隊「明日製作所」以鋼琴音樂展演策展《一見琴聲．穿越百年之夢》呈現，一直展示至2月14日。

展出鋼琴包括德國手工頂級打造的Concert D 282平台鋼琴、Concert C 6 White Berlin Skyline With Brass限量版直立式鋼琴，並於台灣首次公開展示B 203 Sheraton Rosewood Satin（1903）及A 184 Black Polished Classic Style（1916）兩台百年古董平台鋼琴，現場開放民眾免費體驗彈奏。

展覽期間，周六日也邀請古典、爵士、探戈、即興、跨界等音樂家舉行音樂會，1月11日周六pm3:30由李世揚×謝明諺×山㟁直人即興三重奏，18日周六pm3:30許郁瑛爵士鋼琴帶電獨奏，1月19日pm4:30 沈逸強長號二重奏，25日pm3:30 任書欣×葉政廷Jazz 百年經典爵士饗宴，2月1日周六pm3:30劉頡熙鋼琴獨奏會，都免費欣賞。