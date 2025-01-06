快訊

大愛台爭議連環爆！ 27年老夥伴殷正洋說話了

強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

影／晨跑遭3狗襲擊猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越揪林家正一起卡利High！ 400萬會員獨享最強回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
世界棒球12強賽中華隊鐵捕林家正擔任2025新光三越金蛇卡利High的宣傳大使。圖／摘自新光三越金蛇卡利High影片
世界棒球12強賽中華隊鐵捕林家正擔任2025新光三越金蛇卡利High的宣傳大使。圖／摘自新光三越金蛇卡利High影片

延續2024世界棒球12強賽台灣奪冠的喜悅，新光三越春節大檔「金蛇卡利High」號召全民熱血迎新年，特別邀來12強中華隊當家鐵捕、「心靈捕手」林家正擔綱宣傳大使，吸引全台家正婦、家正夫熱情參與，另也針對新光三越全台超過400萬會員推出一系列春節回饋。

新光三越「金蛇卡利High」1月9日至2月16日展開，新光三越攜手信用卡市場市占率超過8成的11大指定銀行，活動期間不限日、不限店，甚至可跨線上線下，享單卡累計刷1萬元以上回饋4%、滿6萬元以上回饋5%、滿30萬元以上回饋6% skm points， 搭配行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元即加碼1%、最高回饋7%。

今年過年來得早，預期相關採購將提早發動，活動首11日（1月9日至1月19日）針對美妝、名品再加碼，刷指定金額加贈點數2千點起回饋，1月27日至2月2日購買服飾刷指定金額再加贈5千點。回應年輕世代瘋韓流，於指定日期刷skm pay並綁定台新、富邦信用卡，可兌換全台獨家限量的韓國人氣男團SEVENTEEN周邊商品。

而會員2024年度累積的點數即將在今年1月底到期，新光三越也企畫一系列點數放大、回饋活動，包括扣100點抽Tesla百萬電動車、大年初一至初五天天扣20點抽萬元紅包、用點數兌換兩大日本頂級旅遊行程，以及美妝香氛、民生好物等，還能搶先預購新光三越大年初一「蛇舞春風好運福袋」。

今年春節購物亮點與趨勢，像是精品彩妝話題持續，新光三越一開春就要迎來PRADA BEAUTY將於1月23日進駐台北南西店、1月24日進駐台中中港店；目前服飾已來到5折以下，可趁機添購禦寒衣物、過年新衣；韓系潮流持續夯；小宅風潮帶動美型小家電；家庭寵物飼養率逐年攀高，寵物烘乾箱、乳膠寵物床、寵物推車等寵物友好商品都是今年話題趨勢與採買重點。

新光三越表示，今年過年來得早，春節禮品手冊提早發動，業績也較去年有成長，另外，尾牙採購、年終商機也已展開。今年春節假期有九天比去年多兩天，加上去年台北信義新天地、台北南西、台中中港、台南新天地都有改裝新櫃，以及去年會員數新增50萬等，春節期間也會有多個話題IP主題展吸客，金蛇卡利High業績目標為124億，較去年成長3%。

Homerunpet霍曼寵物安全智能烘乾箱原價11,980元，特價8,490元。圖╱新光三越提供
Homerunpet霍曼寵物安全智能烘乾箱原價11,980元，特價8,490元。圖╱新光三越提供
YSL奢華印記鎖吻霧唇釉，1,650元。圖╱新光三越提供
YSL奢華印記鎖吻霧唇釉，1,650元。圖╱新光三越提供
新光三越大年初一福袋，台中中港店首獎，festaria TOKYO一克拉鉑金鑽戒，價值52萬。圖╱新光三越提供
新光三越大年初一福袋，台中中港店首獎，festaria TOKYO一克拉鉑金鑽戒，價值52萬。圖╱新光三越提供
PUMA Speedcat OG賽車運動鞋，3,280元。圖╱新光三越提供
PUMA Speedcat OG賽車運動鞋，3,280元。圖╱新光三越提供
新光三越2025「金蛇卡利High」1月9日至2月16日展開。記者王聰賢／攝影
新光三越2025「金蛇卡利High」1月9日至2月16日展開。記者王聰賢／攝影
AirPods Max耳罩式耳機，17,990元。圖╱新光三越提供
AirPods Max耳罩式耳機，17,990元。圖╱新光三越提供
DISCOVERY BARNSLEY羽絨外套，8,090元。圖╱新光三越提供
DISCOVERY BARNSLEY羽絨外套，8,090元。圖╱新光三越提供
Panasonic可移動式美型電視TH-43LF2NW，43,900元。圖╱新光三越提供
Panasonic可移動式美型電視TH-43LF2NW，43,900元。圖╱新光三越提供

寵物 春節 蛇年

延伸閱讀

桃園最長春節旅宿訂房爆增 賞梅賞景初1至初3最高峰

春節90條國道客運祭出6折優惠 75條指定幸福巴士免費搭

春節長照服務不中斷：提前預約確保安心過年

注意別白跑！過年吃不到「丹丹漢堡」　春節店休時間曝光

相關新聞

新光三越揪林家正一起卡利High！ 400萬會員獨享最強回饋

延續2024世界棒球12強賽台灣奪冠的喜悅，新光三越春節大檔「金蛇卡利High」號召全民熱血迎新年，特別邀來12強中華隊...

達美樂「火山披薩」升級龍蝦干貝！還有香蕉巧克力口味

迎接新年，達美樂「火山系列披薩」再推出新春限定超奢華的「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，除了有奶香火山之外，還有龍蝦、干貝等海...

「人間香奈兒」JENNIE再秀新珠寶 新造型性感又自信

2015年，香奈兒（CHANEL）推出 COCO CRUSH高級珠寶系列，以黃K金材質演繹菱格紋設計，簡約大方的設計，適...

肯德基變貴了！炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

肯德基宣佈，將於1月7日推出全新菜單，除了菜單調整之外，新菜單平均調漲2.1%。其中「炸雞」調漲1.5～2元、大薯與小薯...

衝了！7-ELEVEN新年推開心果霜淇淋 限量免費升級金奢款買再抽金元寶

熱愛開心果的民眾可以準備出發了！7-ELEVEN本月的主角是「開心果」，推出首度推出「開心果風味拿鐵」、同步推出開心果雪...

寶格麗Serpenti全新面貌迎蛇年 新作日常節日都超好搭

2025 年適逢十二生肖中的蛇年，蛇，也是源自義大利的品牌寶格麗（BVLGARI）最具代表性的Serpenti系列的靈感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。