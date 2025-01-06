新光三越揪林家正一起卡利High！ 400萬會員獨享最強回饋

延續2024世界棒球12強賽台灣奪冠的喜悅，新光三越春節大檔「金蛇卡利High」號召全民熱血迎新年，特別邀來12強中華隊當家鐵捕、「心靈捕手」林家正擔綱宣傳大使，吸引全台家正婦、家正夫熱情參與，另也針對新光三越全台超過400萬會員推出一系列春節回饋。

新光三越「金蛇卡利High」1月9日至2月16日展開，新光三越攜手信用卡市場市占率超過8成的11大指定銀行，活動期間不限日、不限店，甚至可跨線上線下，享單卡累計刷1萬元以上回饋4%、滿6萬元以上回饋5%、滿30萬元以上回饋6% skm points， 搭配行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元即加碼1%、最高回饋7%。

今年過年來得早，預期相關採購將提早發動，活動首11日（1月9日至1月19日）針對美妝、名品再加碼，刷指定金額加贈點數2千點起回饋，1月27日至2月2日購買服飾刷指定金額再加贈5千點。回應年輕世代瘋韓流，於指定日期刷skm pay並綁定台新、富邦信用卡，可兌換全台獨家限量的韓國人氣男團SEVENTEEN周邊商品。

而會員2024年度累積的點數即將在今年1月底到期，新光三越也企畫一系列點數放大、回饋活動，包括扣100點抽Tesla百萬電動車、大年初一至初五天天扣20點抽萬元紅包、用點數兌換兩大日本頂級旅遊行程，以及美妝香氛、民生好物等，還能搶先預購新光三越大年初一「蛇舞春風好運福袋」。

今年春節購物亮點與趨勢，像是精品彩妝話題持續，新光三越一開春就要迎來PRADA BEAUTY將於1月23日進駐台北南西店、1月24日進駐台中中港店；目前服飾已來到5折以下，可趁機添購禦寒衣物、過年新衣；韓系潮流持續夯；小宅風潮帶動美型小家電；家庭寵物飼養率逐年攀高，寵物烘乾箱、乳膠寵物床、寵物推車等寵物友好商品都是今年話題趨勢與採買重點。

新光三越表示，今年過年來得早，春節禮品手冊提早發動，業績也較去年有成長，另外，尾牙採購、年終商機也已展開。今年春節假期有九天比去年多兩天，加上去年台北信義新天地、台北南西、台中中港、台南新天地都有改裝新櫃，以及去年會員數新增50萬等，春節期間也會有多個話題IP主題展吸客，金蛇卡利High業績目標為124億，較去年成長3%。