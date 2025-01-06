達美樂「火山披薩」升級龍蝦干貝！還有香蕉巧克力口味

迎接新年，達美樂「火山系列披薩」再推出新春限定超奢華的「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，除了有奶香火山之外，還有龍蝦、干貝等海鮮食材，為新春帶來滿滿樂趣。此外，達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，呈獻香甜的蛇年新滋味。

繼推出立體造型的起司火山系列披薩後，達美樂此次新推出新春限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，同樣採立體火山造型，火山中間裝盛著巧達濃湯製成的濃郁奶香醬，同時披薩還灑上龍蝦、干貝、起司等食材，可以沾著奶香醬一同享用，增添闔家團圓的熱鬧氣氛，也象徵財運大爆發的吉祥寓意。同步並提供「起司火山版本」供消費者選擇。

達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，在披薩鋪上台灣南投集集的香蕉片，再淋灑上Kit Kat巧克力醬、巧克力脆片，吃得到濃郁的蕉香與香甜的巧克力，外帶小披薩199元。