達美樂「火山披薩」升級龍蝦干貝！還有香蕉巧克力口味
迎接新年，達美樂「火山系列披薩」再推出新春限定超奢華的「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，除了有奶香火山之外，還有龍蝦、干貝等海鮮食材，為新春帶來滿滿樂趣。此外，達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，呈獻香甜的蛇年新滋味。
繼推出立體造型的起司火山系列披薩後，達美樂此次新推出新春限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，同樣採立體火山造型，火山中間裝盛著巧達濃湯製成的濃郁奶香醬，同時披薩還灑上龍蝦、干貝、起司等食材，可以沾著奶香醬一同享用，增添闔家團圓的熱鬧氣氛，也象徵財運大爆發的吉祥寓意。同步並提供「起司火山版本」供消費者選擇。
達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，在披薩鋪上台灣南投集集的香蕉片，再淋灑上Kit Kat巧克力醬、巧克力脆片，吃得到濃郁的蕉香與香甜的巧克力，外帶小披薩199元。
「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」自即日起於全台門市開賣，外帶嘗鮮價480元起，另外還有「年節歡聚套餐」，內含龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩1個，香蕉巧克力個人披薩1個、鱈魚星星1份與可樂1瓶，每套1,199元，約享62折起。「新春圍爐套餐」內含龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩2個、青花椒雞1份、鱈魚星星1份、蝴蝶酥8塊、可樂1瓶，每套1,688元，約享52折起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言