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達美樂「火山披薩」升級龍蝦干貝！還有香蕉巧克力口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂新推出「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」。圖／達美樂提供
達美樂新推出「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」。圖／達美樂提供

迎接新年，達美樂「火山系列披薩」再推出新春限定超奢華的「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，除了有奶香火山之外，還有龍蝦、干貝等海鮮食材，為新春帶來滿滿樂趣。此外，達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，呈獻香甜的蛇年新滋味。

繼推出立體造型的起司火山系列披薩後，達美樂此次新推出新春限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，同樣採立體火山造型，火山中間裝盛著巧達濃湯製成的濃郁奶香醬，同時披薩還灑上龍蝦、干貝、起司等食材，可以沾著奶香醬一同享用，增添闔家團圓的熱鬧氣氛，也象徵財運大爆發的吉祥寓意。同步並提供「起司火山版本」供消費者選擇。

達美樂還推出「香蕉巧克力披薩」，在披薩鋪上台灣南投集集的香蕉片，再淋灑上Kit Kat巧克力醬、巧克力脆片，吃得到濃郁的蕉香與香甜的巧克力，外帶小披薩199元。

「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」自即日起於全台門市開賣，外帶嘗鮮價480元起，另外還有「年節歡聚套餐」，內含龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩1個，香蕉巧克力個人披薩1個、鱈魚星星1份與可樂1瓶，每套1,199元，約享62折起。「新春圍爐套餐」內含龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩2個、青花椒雞1份、鱈魚星星1份、蝴蝶酥8塊、可樂1瓶，每套1,688元，約享52折起。

新春圍爐套餐，每套1,688元。圖／達美樂提供
新春圍爐套餐，每套1,688元。圖／達美樂提供

巧克力 披薩 香蕉

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