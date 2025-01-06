備足海鮮好過年 萬里野柳水產業者教你如何買最鮮

過年前不少家庭主婦都會備好魚貨、海產，讓一整個禮拜的過年假期餐餐有好料，不過到傳統市場買魚貨，攤攤都說是『現流』，價格也是水漲船高，到底怎麼辨識魚貨新鮮不新鮮，讓萬里野柳在地經營多年的水產業者來解惑。

水產業者張永耀說，首先，冷凍的魚貨不要買包冰的，因為包了冰就無法辨識鮮度，重量還可能因此比較重，第二，現流貨就是要摸摸看魚身還有沒有黏滑感，看魚眼睛不準，但魚身超過一天沒賣出就不黏滑是絕對肯定，最後就是下午市場的魚貨鮮度絕對比早市更遜一籌，大家可以以這三點去做採買魚貨的標準。

其實市面上不只是傳統漁業攤商，還有一件一件魚貨真空包裝冷凍的水產商店可以選擇，不少民眾就看準處理好又乾淨的真空包裝好保存，撕開退冰就可以煮食相當方便。而過年飯桌上象徵年年有餘必買的白鯧魚可以說越來越少也越來越貴，而野柳在地水產業者堅持五年都沒漲價過，就是要回饋從疫情以來都一直默默支持的鄉親。

水產業者張永耀指出，白鯧魚因為捕撈過度，小魚來不及長大就被抓起來，因此市面上的白鯧個頭越來越小，價格更是翻倍，而自己秉持著回饋地方，像是家庭主婦最喜歡的一斤大小白鯧魚已經五年沒漲價。次外，因應年節也推出禮盒，有新鮮魚貨五件組，便利小家庭過年時祭拜祖先與煮食，若是要年節送禮也有十件組豐盛又有面子，在物價飛漲之下，年節採買記得要精打細算，聰明規劃年貨攻略才能開心過個好年。