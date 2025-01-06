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「人間香奈兒」JENNIE再秀新珠寶 新造型性感又自信

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供

2015年，香奈兒（CHANEL）推出 COCO CRUSH高級珠寶系列，以黃K金材質演繹菱格紋設計，簡約大方的設計，適合各種場合配戴。2025年，COCO CRUSH系列迎來全新的面貌，首度以鮮豔的紅寶石結合鐫刻黃金，研發出全新專屬鋪鑲工藝，鑽石精心鑲飾於菱格紋的對角線上，讓刻紋更顯光彩奪目，線條的律動及幾何美感也加倍吸睛。對於獨立自主的女性而言，這樣的視覺效果，無疑將啟發更多獨特配戴方式。

香奈兒女士曾說：「紅色，是代表生命的顏色，我熱愛紅色。」對她而言，一抹紅色，便足以讓萬物升華至全新層次。紅色擁有不亞於黑色及米色的象徵地位，為她的經典創作注入鮮活生命力，更啟發了今日香奈兒珠寶創意工作室對COCO CRUSH的全新演繹。全新紅寶石款式將此艷麗色調鑲嵌於鏤空C字形墜飾，以及手鍊上的O字中央。疊戴於腕間、耳際或胸前時，字母C和O巧妙交會組成C.O.C.O的字樣，簡練線條及多樣配戴方式，再次體現香奈兒獨特風格態度。

而嶄新的全鑽石鋪鑲工藝，則為COCO CRUSH既有的菱格紋圖騰增添熠熠光彩。寶石如同自由散落般點綴於黃 K 金上，產生獨一無二的視覺效果為系列作品增添無限穿搭可能 – 高度自由的搭配性正是COCO CRUSH最迷人的特色，正如香奈兒女士選擇衣服和項鍊時，永遠不受時尚潮流左右。COCO CRUSH讓珠寶能融入每一個日常瞬間，可以將手鍊疊戴，俏皮融合金黃色調，也可以混戴不同尺寸的戒指，而圈式耳環無論單獨配戴或作為耳骨夾，都能展現靈活細膩的美感。

香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，95,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，95,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列戒指提供不同程度的鑲鑽選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列戒指提供不同程度的鑲鑽選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，18萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，18萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指中型款，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，39萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指中型款，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，39萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌紅寶石，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌紅寶石，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列項鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列項鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手環提提供不同寬窄與鑲鑽程度選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手環提提供不同寬窄與鑲鑽程度選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列項鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列項鍊。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，32萬元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，32萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列戒指提供18K黃金、18K白金與18K BEIGE米色金不同材質選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列戒指提供18K黃金、18K白金與18K BEIGE米色金不同材質選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手環提供18K黃金、18K白金與18K BEIGE米色金不同材質選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手環提供18K黃金、18K白金與18K BEIGE米色金不同材質選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮演繹COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，16萬1,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，16萬1,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列手鍊。圖／香奈兒提供

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