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「人間香奈兒」JENNIE再秀新珠寶 新造型性感又自信
2015年，香奈兒（CHANEL）推出 COCO CRUSH高級珠寶系列，以黃K金材質演繹菱格紋設計，簡約大方的設計，適合各種場合配戴。2025年，COCO CRUSH系列迎來全新的面貌，首度以鮮豔的紅寶石結合鐫刻黃金，研發出全新專屬鋪鑲工藝，鑽石精心鑲飾於菱格紋的對角線上，讓刻紋更顯光彩奪目，線條的律動及幾何美感也加倍吸睛。對於獨立自主的女性而言，這樣的視覺效果，無疑將啟發更多獨特配戴方式。
香奈兒女士曾說：「紅色，是代表生命的顏色，我熱愛紅色。」對她而言，一抹紅色，便足以讓萬物升華至全新層次。紅色擁有不亞於黑色及米色的象徵地位，為她的經典創作注入鮮活生命力，更啟發了今日香奈兒珠寶創意工作室對COCO CRUSH的全新演繹。全新紅寶石款式將此艷麗色調鑲嵌於鏤空C字形墜飾，以及手鍊上的O字中央。疊戴於腕間、耳際或胸前時，字母C和O巧妙交會組成C.O.C.O的字樣，簡練線條及多樣配戴方式，再次體現香奈兒獨特風格態度。
而嶄新的全鑽石鋪鑲工藝，則為COCO CRUSH既有的菱格紋圖騰增添熠熠光彩。寶石如同自由散落般點綴於黃 K 金上，產生獨一無二的視覺效果為系列作品增添無限穿搭可能 – 高度自由的搭配性正是COCO CRUSH最迷人的特色，正如香奈兒女士選擇衣服和項鍊時，永遠不受時尚潮流左右。COCO CRUSH讓珠寶能融入每一個日常瞬間，可以將手鍊疊戴，俏皮融合金黃色調，也可以混戴不同尺寸的戒指，而圈式耳環無論單獨配戴或作為耳骨夾，都能展現靈活細膩的美感。
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