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撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

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肯德基變貴了！炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基自1月7日推出全新菜單。圖／肯德基提供
肯德基自1月7日推出全新菜單。圖／肯德基提供

肯德基宣佈，將於1月7日推出全新菜單，除了菜單調整之外，新菜單平均調漲2.1%。其中「炸雞」調漲1.5～2元、大薯與小薯調漲3～4元，單點蛋撻價格則維持不便。此外，新菜單也推出主餐任搭多元配餐的新方案，並首次加入「雞汁風味飯」，且任一主餐都可升級XL全明星配餐。

肯德基指出，考量消費者需求及整體營運成本，經全面審慎評估後，將菜單設計優化調整，價格有降有漲，整體平均調幅2.1%。其中漢堡單點價格調降，平均調降20元，捲類產品調降17～20元；2塊炸雞售價調降，熱門咔啦脆雞/上校薄皮嫩雞原價138元，調降後價格為124元。炸雞單點價格微調2元、桶餐炸雞價格平均每塊雞微幅調整1.5元。原味蛋撻單點價格不變，禮盒優惠折扣率微調。另外香酥脆薯(中)單價不變，大薯／小薯調整3～4元，新增加點優惠。飲料微調1～2元，咖啡奶茶等熱飲價格不變。上校雞塊、金黃比司吉、鱈魚圈圈、點心拼盤等價格維持不變。

此次菜單改版，強調可多元搭配主餐與配餐。主餐包括有咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、上校薄脆雞、青花椒香麻雞等8種選擇，單點95～138元。附餐則有基點配餐、雞汁飯配餐、雙享配餐等選擇，各需加價55、55、80元。另外加價115元，則可直接升級XL全明星配餐，內含炸雞、蛋撻、薯條與飲料。其中「雞汁飯配餐」也是首度將「雞汁風味飯」加入配餐行列，更添飽足感。

肯德基也推出開年狂歡肯優惠，包括雙份薯條40元、7塊咔啦脆雞299元，還有天天激省餐79元起、蛋撻禮盒＋雞塊薯條247元等優惠組合方案。

肯德基調漲部份產品價格，平均漲幅2.1%。圖／肯德基提供
肯德基調漲部份產品價格，平均漲幅2.1%。圖／肯德基提供

肯德基 薯條 調漲

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