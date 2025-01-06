衝了！7-ELEVEN新年推開心果霜淇淋 限量免費升級金奢款買再抽金元寶

熱愛開心果的民眾可以準備出發了！7-ELEVEN本月的主角是「開心果」，推出首度推出「開心果風味拿鐵」、同步推出開心果雪淋霜霜淇淋，更限量推出撒上開心果碎粒的「限量金奢款」免費升級，邀請民眾一起在新年「開開心心」招好運。

迎接農曆新年，7-ELEVEN掌握節慶商機，集結CITY CAFE與現做冰品雪淋霜、思樂冰、甜點等獨家商品，自1月8日到2月1日首度推出「開心果風味拿鐵」，活動期間購買1杯再免費加贈OPEN蛇來運轉開心陀螺任一款，共有財運、事業、強運、健康、幸福等5種款式可蒐集，搭配「時來運轉新年杯」，過年超喜氣。

「雪淋霜」霜淇淋則是跨界攜手Just Gold鎮金店合作推出「金開心果新年」開心果新口味，使用低溫碳烤工法製成保留完整堅果香氣，質地綿密、口感清爽，搭配義大利開心果醬及美國杏仁醬，堆疊出層層香氣。自1月8日起更有超吸睛「限量金奢款」可免費升級，以漆黑色餅杯盛裝，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒；購買就送一包烤焙開心果碎粒與一片金開心糖片，數量有限，送完為止。另於活動期間掃描聯名杯套或紙杯上QR Code，加入鎮金店會員登錄發票即可參加抽獎，有機會抽到鎮金店財聚純金元寶、純金豆幣等大獎，總獎品價值超過20萬。

另外，還攜手新竹伴手禮名店春上布丁蛋糕推出獨家販售「春上方塊戚風杯(開心果)」，黃金烘烤比例讓開心果內餡完美包覆於濕潤蛋糕體，精品風格親民價65元。

思樂冰則是同步推出新品「瓜出驚喜」哈密瓜風味，充滿香氣的哈密瓜果汁及碳酸口感，清爽綿密。1月8日至3月4日購買大杯不限口味，即可獲得可口可樂新春歡聚時刻限量紙杯，以及歡聚好禮刮起來刮刮卡1張（限量50萬張），有機會抽到思樂冰任2杯最低只要1元優惠券，以及可口可樂限量實用商品，100%中獎率。

想要寄杯囤貨的民眾也快筆記，OPENPOINT行動隨時取自1月8日至1月23日限量推出「蛇年前哨戰」優惠案型，包含CITY PRIMA大杯精品美式或大杯精品拿鐵 365杯16,888元（限量1,688組）、CITY CAFE濃萃美式365杯8,888元（2萬組）、CITY CAFE濃萃拿鐵268杯8,888元（2萬組）等，購買優惠指定案型還能抽等值OPENPOINT點數，指定案型可兌換至2025年底，轉贈好友或是與親友共享，享受咖啡一整年。