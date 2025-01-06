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寶格麗Serpenti全新面貌迎蛇年 新作日常節日都超好搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI SERPENTI系列紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

2025 年適逢十二生肖中的蛇年，蛇，也是源自義大利的品牌寶格麗（BVLGARI）最具代表性的Serpenti系列的靈感。藉此機會，寶格麗品牌的靈蛇形象更進一步透過東方傳統文化的深厚內涵，發布「SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程」全新形象與一系列新作，使Serpenti超脫設計元素層面，躍升為連結多元文化、傳遞永恆價值的象徵。

蛇為誕生於1948年的Serpenti系列靈感，蛇在世界各地的神話中，代表著自然界賦予的超凡蛻變之力，象徵智慧、轉化與重生，而這樣的意象更展現在Serpenti不斷蛻變的設計創新上。迎接農曆新年特別推出的限定系列，包括一款鑲嵌粉紅色珍珠母貝面盤的Serpenti Seduttori精鋼腕表，以及以充滿喜氣和好運寓意的玫瑰金紅寶石款Serpenti Viper項鍊與手環，是迎接農曆蛇年最有意義的收藏。

以純粹幾何抽象演繹蛇鱗元素的Serpenti Viper系列，同時推出純金與鑲鑽的新作。項鍊以經典造型蛇首優雅倚靠尾部，並有同款設計的圈式耳環，提供玫瑰金與黃K金兩種版本。活潑搭配度高的白K金款式則首度亮相的新款手環和戒指，均採用經典的環狀設計，蛇首與尾部則綴以密鑲鑽石，可輕鬆層疊混搭。

同時亮相的四款獨一無二Serpenti系列戒指，則以彩色寶石和具象的方式詮釋神話靈蛇，玫瑰金鑲滿多顆大小不一的鑽石，搭配藍寶石、紅寶石或祖母綠於蛇眼與蛇身；白K金的全鑽款式交錯鑲嵌長棍形和圓形明亮切割鑽石，體現品牌精彩工藝。

全新Serpenti Cuore 1968包則如其名，獨特造型由兩個相互呼應的半心形構成：一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，致敬1968年多彩琺瑯的經典寶格麗Serpenti Harlequin珠寶腕表。這款以馬特拉斯 (Matelassé) 绗縫工法製作而成的頂級小牛皮，搭配可拆卸的經典肩帶，提供多種配戴方式。

SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供
SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供
SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI CUORE 1968包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI CUORE 1968包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori精鋼腕表。圖／寶格麗提供
SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供
SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程形象圖。圖／寶格麗提供

蛇年 鑽石

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