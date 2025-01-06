寶格麗Serpenti全新面貌迎蛇年 新作日常節日都超好搭

2025 年適逢十二生肖中的蛇年，蛇，也是源自義大利的品牌寶格麗（BVLGARI）最具代表性的Serpenti系列的靈感。藉此機會，寶格麗品牌的靈蛇形象更進一步透過東方傳統文化的深厚內涵，發布「SERPENTI INFINITO：永無止盡的蛻變旅程」全新形象與一系列新作，使Serpenti超脫設計元素層面，躍升為連結多元文化、傳遞永恆價值的象徵。

蛇為誕生於1948年的Serpenti系列靈感，蛇在世界各地的神話中，代表著自然界賦予的超凡蛻變之力，象徵智慧、轉化與重生，而這樣的意象更展現在Serpenti不斷蛻變的設計創新上。迎接農曆新年特別推出的限定系列，包括一款鑲嵌粉紅色珍珠母貝面盤的Serpenti Seduttori精鋼腕表，以及以充滿喜氣和好運寓意的玫瑰金紅寶石款Serpenti Viper項鍊與手環，是迎接農曆蛇年最有意義的收藏。

以純粹幾何抽象演繹蛇鱗元素的Serpenti Viper系列，同時推出純金與鑲鑽的新作。項鍊以經典造型蛇首優雅倚靠尾部，並有同款設計的圈式耳環，提供玫瑰金與黃K金兩種版本。活潑搭配度高的白K金款式則首度亮相的新款手環和戒指，均採用經典的環狀設計，蛇首與尾部則綴以密鑲鑽石，可輕鬆層疊混搭。

同時亮相的四款獨一無二Serpenti系列戒指，則以彩色寶石和具象的方式詮釋神話靈蛇，玫瑰金鑲滿多顆大小不一的鑽石，搭配藍寶石、紅寶石或祖母綠於蛇眼與蛇身；白K金的全鑽款式交錯鑲嵌長棍形和圓形明亮切割鑽石，體現品牌精彩工藝。