聽新聞
0:00 / 0:00
ZENDAYA、艾瑪史東髮型驚艷！金球獎紅毯金屬光當道
第82屆金球獎頒獎典禮於稍早於美國洛杉磯登場，星光紅毯上群星閃耀。向來是紅毯焦點的知名女演員千黛亞（Zendaya）身穿路易威登（Louis Vuitton）的藏紅花色雙層絲緞直筒束胸晚禮服搭配同色緞面高跟鞋，復古風的及肩捲髮和寶格麗（BVLGARI）的華麗珠寶，彷彿50年代的老萊塢經典風格，展有有別以往的成熟韻味。
同樣選穿路易威登登上紅毯的艾瑪史東（Emma Stone），則是以簡約又活潑的蝴蝶結腰帶紅寶石絲綢束胸晚禮服，襯托嶄新的超級短髮，搭配同品牌的藍寶石和鑽石珠寶，展現出年輕俐落氣質，和選穿Dior白色皮革馬甲上衣搭配白色絲質長裙配戴卡地亞珠寶的日裔女星澤井杏奈（Anna Sawai）為紅毯帶來一股有別以往的清新亮點。
另一位在紅毯上掀起話題的則是精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），一襲Dior 淡粉色光澤感的絲質骨董禮服，並襯托同色系披肩，搭配來自Tiffany & Co.星光閃耀的高級珠寶。而因入圍「最佳原創歌曲」的麥莉希拉（Miley Cyrus）則是以一襲秀出美背的CELINE黑色交叉禮服搭配De Beers鑽石珠寶亮相，以個性十足的風勢展現幹精靈系女神截然不東同的性感氣場。
今年的金球獎紅毯延續去年紅感較為簡約典雅的風格，不過在色調上更加繽紛活潑，具有金屬光澤感的面料，能在鎂光燈下與珠寶相輝映，更是成為許多女星紅感的首選，包括摘下金球獎最佳音樂/喜劇電影最佳女主角的黛咪摩兒 (Demi Moore)、英國女星卡拉迪樂芬妮 （Cara Delevingne）等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言