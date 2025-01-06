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乘風破浪的愛馬仕旗艦 微型化為展開時間宇航
愛馬仕（Hermès）位於巴黎福寶大道24號的創始店，就如同愛馬仕的精神堡壘，孕育出品牌獨有的文化，也如同品牌的指揮中心，帶領品牌的創意發想、打造出各式各樣的驚喜。藝術家Dimitri Rybaltchenko所創作的絲巾圖案，將愛馬仕總部幻化成一艘在世間宇宙中航行的大船艦，在洶湧澎湃的流星雨夜空中前行，意味著縱有大風大浪，此旗艦仍能引領品牌乘風破浪、穩健前行。
如今，愛馬仕將這款絲巾微型化，結合金雕與微繪工藝。黃金精心雕刻打造的愛馬仕船艦揚起風帆在星夜中航行。船身靈感源自歷史悠久的巴黎福寶大道24號總店，船頭則飾有著名的煙火騎士雕像，色彩繽紛的船帆隨風飄揚，在星光璀璨的砂金石天空下展開一段想像與現實之間的宇宙巡航。
表盤先以用筆刷微繪塗上多層顏料，並且在層層顏料之間將錶盤放入窯中加熱乾燥後，砂金石表盤呈現具有獨特細微差異的金色結晶，及充滿立體感的圖案與細節。這艘船讓人想起傳奇的巴黎精品店，透過鐫刻工匠巧手雕鑿成浮雕圖案，然後手工彩繪並精緻地放置在夜空中。4點鐘位置的俏皮流星會隨著手腕的動作 而活靈活現地旋轉。
Slim d'Hermès Flagship工藝腕表限量12只，採用直徑39.5毫米的精細黃K金表殼，搭載愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，搭配優雅的深海藍色短吻鱷魚皮表帶，呼應海洋風格的表盤色調。
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