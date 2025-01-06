新光三越攜手中華隊鐵捕林家正 擔任春節大檔宣傳大使
台灣在2024世界棒球12強賽奪冠感動全民，今年新光三越接棒12強賽冠軍熱潮，2025新光三越金蛇卡利High邀請12強賽中華隊鐵捕林家正擔任2025新光三越金蛇卡利High的宣傳大使，瞄準新光三越全台逾400萬會員。
林家正在12強賽事的精彩表現，引發全台家正婦、家正夫熱潮，身價炙手可熱，成為各家品牌、廠商積極合作的對象。新光三越表示，林家正溫暖的人格特質與自身的時尚品味，加上優異表現與國際觀，廣受全台家正婦、家正夫粉絲喜愛，都是選中他擔任宣傳大使的原因。
新光三越也特別推出會員獨享參加的林家正球迷見面會，時間為1月11日下午三點於台北信義新天地A11四樓戶外廣場。今天起至1月10日於新光三越App扣skm points 500點即可參加林家正見面會，扣1000點可獲得與林家正拍立得合照，還有機會再抽親筆簽名球。新光三越表示，與林家正拍照資格，在今天上線後扣點立即秒殺。
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