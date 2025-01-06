新光三越攜手中華隊鐵捕林家正 擔任春節大檔宣傳大使

台灣在2024世界棒球12強賽奪冠感動全民，今年新光三越接棒12強賽冠軍熱潮，2025新光三越金蛇卡利High邀請12強賽中華隊鐵捕林家正擔任2025新光三越金蛇卡利High的宣傳大使，瞄準新光三越全台逾400萬會員。

林家正在12強賽事的精彩表現，引發全台家正婦、家正夫熱潮，身價炙手可熱，成為各家品牌、廠商積極合作的對象。新光三越表示，林家正溫暖的人格特質與自身的時尚品味，加上優異表現與國際觀，廣受全台家正婦、家正夫粉絲喜愛，都是選中他擔任宣傳大使的原因。