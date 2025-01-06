全盈+PAY攜手4大電商 支付滿額最高贈11% 綁定郵局再抽888元

農曆年前購物消費多，用對支付工具就能享受更多回饋。全盈+PAY攜手4大電商平台、千家通路送上多項新春優惠，即日起至2月9日，每月以全盈+PAY於精選通路消費累積滿額，最高可獲200元全盈儲值金。

3月31日前，於指定電商平台使用全盈+PAY消費滿額活動疊加最高享11%全盈儲值金回饋；首次申辦玉山Ｕ Bear卡正卡並綁定使用全盈+PAY，核卡次月起網購最高享10%現金回饋。另外，於全盈+PAY綁定兆豐Megalite數位帳戶，首筆支付不限通路、不限金額完成消費，即回饋全盈儲值金50元；首次綁定兆豐任一信用卡，不限通路首筆消費金額滿200元以上，享全盈儲值金50元回饋。

使用全盈+PAY至全家購買指定禮盒，任選2件即享8.5折，3月31日前，於全家店舖消費使用全盈+PAY，全家Fa點翻倍送。凡新開玉山銀行數位帳戶並完成指定任務，最高享18萬點全家Fa點；1月13日至2月12日期間，玉山信用卡綁定全盈+PAY，於全家便利商店消費單筆滿300元，登錄享5%玉山e point回饋。

即日起，首次成功註冊成為全盈+PAY會員，即送註冊禮Let’s Café中杯經典美式1杯，另邀請好友加入全盈+PAY會員，再拿50元全盈儲值金；3月31日前，新註冊用戶消費累積滿999元，贈送FMC衛生紙1串。2月12日前，使用全盈+PAY連結郵局帳戶扣款，消費滿500元以上，可抽888元全盈儲值金。

線上採購搭配全盈+PAY輕鬆支付享回饋，3月31日前，每週五於全家行動購消費，單筆滿499元贈10,000全家Fa點，每人每月限回饋1次。同時，全盈+PAY攜手PChome 24h購物、遠傳friDay購物、東森購物網、91APP等4大電商平台，最高享10%以上回饋。於PChome 24h購物使用全盈+PAY全額支付，當月單筆訂單金額滿1,200元以上即贈80P幣；1月13日前再加碼，於PChome 24h購物消費，單筆訂單金額滿3,000元以上即贈240P幣，累積回饋最高達10.6%。

1月31日前，於支援TWQR掃碼實體店家使用全盈+PAY付款（限電支帳戶餘額、綁定銀行帳戶），單筆消費滿99元以上，累計3筆，享3,000全家Fa點回饋。2月28日前，至夏普震旦實體門市使用全盈+PAY付款，單筆消費不限金額享10%全盈儲值金回饋。即日起至3月31日，每週五於全盈支付合作之精選通路實體門市消費，不限支付方式結帳，單筆消費滿300元，全家Fa點回饋5倍，單筆回饋上限3,000點，每人每月上限10,000點。