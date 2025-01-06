年菜預購倒數 全聯早鳥取貨加贈買菜金 大潤發限時滿額9折

年菜預購倒數，全聯預購年菜從澎湃鍋物、飯店名菜、名店名菜到年菜套組，推出超過150款，大潤發則強打10款米其林陣容預購年菜，早訂早安心、再享預購優惠，快把握機會下單。

全聯預購年菜應有盡有，推出超過150款，499元起就有飯店年菜，團圓套組1,999元起，提供消費者CP值最高的年味佳餚，滿足年節宴客團圓需求。即日起至1月16日開放預購，早取預購再享好康，福利卡友、含PX Pay會員至全聯實體門市訂購年菜預購指定商品單筆滿1,000元，並於1月15日前取貨，就送生鮮買菜金50元。

看準飯店名菜的魅力，去年3支台南晶英酒店人氣爆款預購年菜，包含台南晶英紅燒海鮮羹、台南晶英酒店鮑參貝佛跳牆、台南晶英酒店可麗露都在蛇年重磅回歸之外，價格更維持與龍年相同售價，蛇年年菜再推出預購年菜新品台南晶英冰糖豬腳麵線，選用國產豬腳以主廚特製滷汁長時間燉煮，膠質黏嘴，好運年年，售價539元。飯店年菜好評推薦還有寒舍干貝米糕、寒舍紅燒獅子頭、寒舍菜脯雞湯，用料實在，售價499元起超實惠。另外，經典熱賣的「老協珍經典烏參佛跳牆」、「老協珍芋頭炊粉鍋」、「老協珍冰糖豬腳」，卡友預購加贈50福利點。

高CP值的預購年菜組往年也是人氣爆款，六福開運年菜組蛇年再度登場，6道精選功夫菜只要1,999元，限量2,000組；多人歡聚團圓推薦京老舖十全十美團圓年菜組，10道澎湃菜色，售價2,999元，限量3,000組；吃巧吃豪華有宗舖師恭喜發財年菜圍爐組，6道費工菜色，售價3,199元。

不只預購年菜，門市販售年菜現貨也是五星級飯店水準，即日起至2月6日推出2018~2024年蟬聯7年米其林指南推薦餐廳的寒舍台北喜來登大飯店辰園監製，主廚康智翔與美味堂、We Sweet共同研發「辰園臘腸蓮子米糕」、「辰園珠貝海鮮羹」、「辰園極品上湯佛跳牆」、「辰園牛肝菌菇燉雞盅」、「辰園芋香桂圓紫米露」5道獨家功夫菜，優惠價149～379元，門市現貨不用等，五星級飯店年菜輕鬆上菜。

而大潤發冷凍年菜即日起至1月29日開放預購，迎接蛇年推出超過50款新品，總計逾150款年菜，其中10款為米其林指南陣容，包括5款米其林指南必比登推薦和2款日本米其林餐盤肯定的海外在台分店推出的年菜，其中首推6道菜只要3,990元的「溫國智主廚 × 北港蔡三代聯名開運年菜組」；單品則推薦「橘焱胡同X錦霞樓頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」，單盒1,590元，加熱即可上桌。