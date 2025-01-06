吃燒肉8折！王品「肉次方」插旗新店 加碼現沖牛肉湯

王品集團旗下的燒肉吃到飽「肉次方」，在2024年底開設「新店民權店」，並於店內推出「現沖肋眼牛肉湯」，為新店民眾帶來嶄新的用餐選擇，LINE好友還可享「強擊の肉套餐8折優惠」。針對指定門市，肉次方並針對新春推出「究擊の肉」方案，可無限享用日本和牛、北海道生食級干貝，享受海陸雙重滋味。

甫於12月31日開幕的「肉次方 新店民權店」，店址鄰近大坪林捷運站，為品牌第8間門店，同時也是肉次方首度插旗新店。店內獨家推出「現沖肋眼牛肉湯」，以牛肉高湯現沖肋眼牛薄切肉片，再搭配現切肋眼牛排，並可享受經典海鹽、香蒜奶油兩種風味，打造肋眼三吃。凡選購798元以上方案，均可無限享用。

為慶祝新店店開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，可領取新店店限定優惠券。活動期間2人以上同行至新店店消費「強擊の肉」方案，憑優惠券可享8折優惠。

除此之外，肉次方台北峨嵋店、台南府前店，推出新春限定「究擊の肉」頂級套餐，額外升級「日本A3和牛肩小排」、「日本A3和牛霜降」、「北海道生食級干貝」等食材，通通可無限享用，每人1,888元。