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夜市王讓人想吃10攤 營養師教導「食物分類」減熱量吃法

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣人愛逛夜市，近日因實境節目「夜市王」再掀朝聖人潮。本報資料照片
台灣人愛逛夜市，近日因實境節目「夜市王」再掀朝聖人潮。本報資料照片

近日實境節目「夜市王」掀起一波美食探索熱潮，許多人朝聖參賽的全台9大知名夜市，隱藏評審曾寶儀也直呼：最想去夜市一次吃10攤。內湖國泰診所營養師張斯蘭提醒，夜市吃一輪下來恐怕熱量爆表，糖、鈉含量也超標，應掌握「聰明吃」原則。

所謂「聰明吃」，張斯蘭表示，就是把食物分類，包括全穀雜糧、蔬菜、蛋白質等，依進食順序一一探訪各攤位，或是先從熱量密度較低的食物著手，比較容易有飽足感，避免一不小心就吃過頭。

張斯蘭建議，先攝取蔬菜墊胃，蔬菜富含膳食纖維，可延長食物在腸內的停留時間、降低葡萄糖的吸收速度，所以能緩和血糖上升。夜市的蛋白質食物除了肉類，還有各種豆類製品，盡量避開油炸烹調方式，熱量及油脂含量都很驚人。

營養師分享夜市美食分類

蔬菜：潤餅、蔬菜捲、滷味及鹽水雞攤的蔬菜

蛋白質：雞排、鹹水雞、臭豆腐、烤肉串、蚵仔煎

全穀雜糧：水煮玉米、烤地瓜、馬鈴薯

澱粉：滷肉飯、大阪燒、章魚燒

張斯蘭提醒，南部潤餅加了油麵，雖然可以增添飽足感，熱量也比較高。以100公克油麵計算，熱量大約361大卡，若再加上花生糖粉，澎湃餡料帶來驚人熱量。不妨請攤商將花生糖粉減量，油麵也盡量少加。

每個夜市商圈都有人氣雞排美食，張斯蘭表示，可採用「共食分享」，畢竟胃容量有限，吃一塊雞排可能就飽了，一群好友分食嘗一點，少量多樣避免過度攝取同一種類的小吃。

吃美食一定要配飲料，張斯蘭說，要避免含糖飲料，夜市中的手搖飲通常含有高熱量和大量糖分，反而愈喝愈渴。另外，鮮榨果汁看起來雖然健康，但果汁所含的糖分和熱量並不會比含糖飲料少，以一杯柳丁汁為例，就要用掉8顆柳丁，反而增加了糖分攝取，直接吃新鮮水果較能控制份量。

夜市美食隱藏的陷阱還有「調味料」，各類食物通常還會再淋上醬料，雖然吃得過癮，但也吃進許多鈉。張斯蘭強調，逛完夜市後，可多吃深綠色蔬菜，豐富的鉀可促進身體排出多餘的鈉，減少水分滯留體內，消除吃太鹹造成的水腫。

夜市 美食

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