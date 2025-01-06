肖戰撒糖了！合體倪妮拍春節形象短片小狗眼神太寵粉

隨著農曆春節再過不到一個月就要來臨，義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了2025春節形象廣告，在品牌創意總監Sabato De Sarno構想中以窗間對視定格了兩個家庭的溫馨一瞬，展現東方與義大利同樣對於家族情感的重視，並邀請了品牌代言人中國大陸明星肖戰和倪妮一同入鏡。

在一段約47秒的短影片中，鏡頭從兩個隔窗對望的小女孩與小男孩開始，若干年後，一身帥氣閃亮校園風格GUCCI蛇年外套的肖戰回到了家中，對窗的倪妮恰巧同樣轉頭，兩人再次揮手、窗台上積累了淡淡的一層薄雪。此時肖戰以小狗眼神般的稚氣凝望著對街，而倪妮就著窗上霧氣劃上了與幼時同樣的一條小蛇，在低頭與沈默之際、畫外音響起，鏡頭停在細雪紛飛的夜裡，留下無窮的韻味。

為此倪妮首先分享到、GUCCI的新年系列將蛇的形象融合其中，靈動而優雅，同時影片也是有關重逢的故事，「傳遞出節日的祝福與願望，溫暖而難忘。」人氣男星肖戰則回應，創意與精緻的工藝細節是本次新年系列的亮點，「作為品牌代言人，我很高興能夠再次參與新年形象廣告大片的拍攝。在家人團聚的特別時刻，帶給大家重逢的喜悅。」

回看GUCCI的2025春節系列，推薦單品涵含了服裝、包款以及隨身走跳的鞋履與配件；其中蛇年系列經典老花後背包將原本的GG Logo紋飾以一條青色小蛇遊走其中，同時拉鍊換上藍色尼龍繩，帶來色彩的輕快變奏，尤其包款共有多個口袋，適合三天兩夜的輕量化小旅行；溫暖的蛇年系列男士針織外套則洋溢著青春氣息的學院風格，整體以白色搭配Ancora Rosso的紅色滾邊袖口以及GG字樣，並以青藍色小蛇散發蛻變的新生氣息。