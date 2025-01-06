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肖戰撒糖了！合體倪妮拍春節形象短片小狗眼神太寵粉

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國大陸男星、GUCCI品牌代言人肖戰。圖／GUCCI提供
中國大陸男星、GUCCI品牌代言人肖戰。圖／GUCCI提供

隨著農曆春節再過不到一個月就要來臨，義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了2025春節形象廣告，在品牌創意總監Sabato De Sarno構想中以窗間對視定格了兩個家庭的溫馨一瞬，展現東方與義大利同樣對於家族情感的重視，並邀請了品牌代言人中國大陸明星肖戰和倪妮一同入鏡。

在一段約47秒的短影片中，鏡頭從兩個隔窗對望的小女孩與小男孩開始，若干年後，一身帥氣閃亮校園風格GUCCI蛇年外套的肖戰回到了家中，對窗的倪妮恰巧同樣轉頭，兩人再次揮手、窗台上積累了淡淡的一層薄雪。此時肖戰以小狗眼神般的稚氣凝望著對街，而倪妮就著窗上霧氣劃上了與幼時同樣的一條小蛇，在低頭與沈默之際、畫外音響起，鏡頭停在細雪紛飛的夜裡，留下無窮的韻味。

為此倪妮首先分享到、GUCCI的新年系列將蛇的形象融合其中，靈動而優雅，同時影片也是有關重逢的故事，「傳遞出節日的祝福與願望，溫暖而難忘。」人氣男星肖戰則回應，創意與精緻的工藝細節是本次新年系列的亮點，「作為品牌代言人，我很高興能夠再次參與新年形象廣告大片的拍攝。在家人團聚的特別時刻，帶給大家重逢的喜悅。」

回看GUCCI的2025春節系列，推薦單品涵含了服裝、包款以及隨身走跳的鞋履與配件；其中蛇年系列經典老花後背包將原本的GG Logo紋飾以一條青色小蛇遊走其中，同時拉鍊換上藍色尼龍繩，帶來色彩的輕快變奏，尤其包款共有多個口袋，適合三天兩夜的輕量化小旅行；溫暖的蛇年系列男士針織外套則洋溢著青春氣息的學院風格，整體以白色搭配Ancora Rosso的紅色滾邊袖口以及GG字樣，並以青藍色小蛇散發蛻變的新生氣息。

如果喜愛GUCCI的Ancora Rosso紅色，Signoria Ancora紅低跟鞋在鞋後跟處以水晶「藏」入了GUCCI字樣，閃耀時髦、落落大方；蛇年系列暗紅色長裙則以百摺形式將蛇以抽象的波浪線條代表，風生水起、在裙擺搖盪之際散發女性特質；重點單品再包含一只Blondie皮革肩背包，以Ancora Rosso紅色搭配金色鍊結、並在形象視覺中被倪妮穿戴使用，紅色皮革並有素面、亮面兩種選擇，同樣火紅開運、熱情走春。

GUCCI GG Logo反光鏡片太陽眼鏡，17,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Logo反光鏡片太陽眼鏡，17,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Emblem粉嫩米白小型肩背包，67,800元。圖／GUCCI提供
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Blondie皮革肩背包披上了GUCCI的Ancora Rosso紅色，讓開春就洋溢滿滿熱情能量。圖／GUCCI提供
Blondie皮革肩背包披上了GUCCI的Ancora Rosso紅色，讓開春就洋溢滿滿熱情能量。圖／GUCCI提供
GUCCI 蛇年系列暗紅色長裙，56,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI 蛇年系列暗紅色長裙，56,500元。圖／GUCCI提供
結合螢光粉紅、白色、綠紅綠Web織紋與GUCCI經典GG Logo的休閒鞋，成為2025春夏的時髦走跳單品。圖／GUCCI提供
結合螢光粉紅、白色、綠紅綠Web織紋與GUCCI經典GG Logo的休閒鞋，成為2025春夏的時髦走跳單品。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的GG Logo本季以成套西裝、隨身小包，甚至是討喜動物造型掛飾的多元型態展現，懷舊、正潮。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的GG Logo本季以成套西裝、隨身小包，甚至是討喜動物造型掛飾的多元型態展現，懷舊、正潮。圖／GUCCI提供
GUCCI 蛇年系列背包，10萬4,400元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 粉色花卉絲巾，18,400元。圖／GUCCI提供
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GUCCI Blondie皮革肩背包，11萬300元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 蛇年系列男士針織外套，69,500元。圖／GUCCI提供
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品牌 義大利 蛇年

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