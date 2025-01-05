滿滿草莓！亞尼克、杏桃鬆餅屋「草莓系甜點」夢幻十足

亞尼克草莓季起跑！新推出的「生乳奶蓋波士頓-草莓」，以波士頓蛋糕為基礎，內餡加入草莓果餡、草莓白巧克力奶霜與白巧克力酥菠蘿，頂層奶霜也灑上乾燥草莓粒，在奶香中也可享受草莓酸甜，6吋520元。「鮮莓雪天使生乳捲切片」則將使用池上優質水磨米穀粉製成的天使蛋糕，搭配草美奶霜而成，融合細緻輕盈的口感與酸甜果香，每片120元。

此外，亞尼克還推出「草美生乳捲風味蛋捲」，以及季節限定的「鮮採草莓生乳捲」、「歡樂鮮莓派」等應景甜點，為草莓控們帶來滿滿的夢幻滋味。其中「鮮採草莓生乳捲」每日限量300條，售價560元起；「歡樂鮮莓派」8吋切片238元，6吋1,250元。

「杏桃鬆餅屋」本季推出全新的大人系草莓甜點。「草莓提拉米蘇厚鬆餅」將經典的厚鬆餅搭配上香草卡士達奶油，再擺上新鮮大湖草莓、馬斯卡彭奶油與草莓果醬、焦糖咖啡醬，讓酸甜的草莓鬆餅也能增添苦甜的成熟風味，每份350元。「草莓提拉米蘇薄鬆餅」則是在薄鬆餅內再層疊夾入香草卡士達鮮奶油，增添滑順口感；鬆餅上方並加上馬斯卡朋鮮奶油凸顯新鮮草莓片、草莓醬的香甜，並附上咖啡鮮奶油創造層次風味，每份350元。