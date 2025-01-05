滿滿草莓！亞尼克、杏桃鬆餅屋「草莓系甜點」夢幻十足

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
生乳奶蓋波士頓-草莓，售價520元。圖／亞尼克提供
生乳奶蓋波士頓-草莓，售價520元。圖／亞尼克提供

亞尼克草莓季起跑！新推出的「生乳奶蓋波士頓-草莓」，以波士頓蛋糕為基礎，內餡加入草莓果餡、草莓白巧克力奶霜與白巧克力酥菠蘿，頂層奶霜也灑上乾燥草莓粒，在奶香中也可享受草莓酸甜，6吋520元。「鮮莓雪天使生乳捲切片」則將使用池上優質水磨米穀粉製成的天使蛋糕，搭配草美奶霜而成，融合細緻輕盈的口感與酸甜果香，每片120元。

此外，亞尼克還推出「草美生乳捲風味蛋捲」，以及季節限定的「鮮採草莓生乳捲」、「歡樂鮮莓派」等應景甜點，為草莓控們帶來滿滿的夢幻滋味。其中「鮮採草莓生乳捲」每日限量300條，售價560元起；「歡樂鮮莓派」8吋切片238元，6吋1,250元。

「杏桃鬆餅屋」本季推出全新的大人系草莓甜點。「草莓提拉米蘇厚鬆餅」將經典的厚鬆餅搭配上香草卡士達奶油，再擺上新鮮大湖草莓、馬斯卡彭奶油與草莓果醬、焦糖咖啡醬，讓酸甜的草莓鬆餅也能增添苦甜的成熟風味，每份350元。「草莓提拉米蘇薄鬆餅」則是在薄鬆餅內再層疊夾入香草卡士達鮮奶油，增添滑順口感；鬆餅上方並加上馬斯卡朋鮮奶油凸顯新鮮草莓片、草莓醬的香甜，並附上咖啡鮮奶油創造層次風味，每份350元。

另外，杏桃鬆餅屋也提供「草莓歐蕾」、「草莓氣泡飲」、熱飲「草莓香檸茶」，每杯180～220元。針對中壢大江分店，還供應「草莓蒙布朗套餐」。現點現做的草莓蒙布朗，精選日本三重縣伊勢進口來台的「章姬草莓」做為主角，搭配台灣豆沙、北海道鮮奶油、台灣新鮮草莓、草莓果乾等食材，帶來豪華的感官享受，搭配2杯指定飲品，全套449元。

亞尼克限定推出「鮮採草莓生乳捲」。圖／亞尼克提供
亞尼克限定推出「鮮採草莓生乳捲」。圖／亞尼克提供
杏桃鬆餅屋於大江店限定推出「草莓蒙布朗套餐」。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋於大江店限定推出「草莓蒙布朗套餐」。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋推出「草莓提拉米蘇厚鬆餅／薄鬆餅」，還有多款草莓系飲品。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋推出「草莓提拉米蘇厚鬆餅／薄鬆餅」，還有多款草莓系飲品。圖／杏桃鬆餅屋提供
歡樂鮮莓派，售價1,250元。圖／亞尼克提供
歡樂鮮莓派，售價1,250元。圖／亞尼克提供

草莓 鮮奶

延伸閱讀

草莓季限定！這5大功效輕鬆甩脂 告別小腹婆

草莓大福粉絲看過來！東京銀座人氣甜點「金田屋」首進駐台灣要開幕了

把握這檔吃回本！台中最夯「拉麵草莓吃到飽」最低只要449 爽嗑「6款拉麵、超強炸雞、大湖草莓」太過癮

「Cafe Waku x Kingjun」聯名草莓主題料理一次看！草莓炸雞堡、草莓霜淇淋統統有

相關新聞

滿滿草莓！亞尼克、杏桃鬆餅屋「草莓系甜點」夢幻十足

亞尼克草莓季起跑！新推出的「生乳奶蓋波士頓-草莓」，以波士頓蛋糕為基礎，內餡加入草莓果餡、草莓白巧克力奶霜與白巧克力酥菠...

A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

位於桃園的日本A5和牛燒肉專賣店「純水燒肉」，迎來開幕一週年慶。為慶祝邁入里程碑，限時推出燒肉品項全面8折優惠，還可享消...

冬天涼補更暖身！ 中醫推薦燒仙草平衡身體內熱

未來一週冷空氣來襲，天寒只想待在暖氣前、吃高熱量食物，不過中醫師推薦，冬天涼補更暖身，尤其是燒仙草，有助平衡身體內熱，但...

日式和牛鍋、啤酒酸菜魚！ 4間特色年菜讓年夜飯不一樣

農曆新年團聚，想要品嚐異國風情的特色料理嗎？「橘色」今年推出冷凍年菜組合，讓民眾在家也能品嚐日式鍋物吃和牛；「金色三麥」...

MONTAGUT女包系列 展現法式復古風華

MONTAGUT夢特嬌全新女包系列，以法式復古設計為靈感，融入現代優雅元素，透過精湛工藝與高端材質，重新詮釋永恆的經典魅力。每款包袋皆採用頂級頭層牛皮製成，皮質細膩柔軟，散發迷人的自然光澤，同時兼具卓越耐用性，為女性增添奢華氣息，展現品味與格調。

年前大掃除輕鬆愜意 無毒植萃法拉夏 打造優雅儀式感

農曆新年即將到來，迎接春節除舊布新，家家戶戶大掃除，擁有168 年歷史的法國經典清潔品牌「Fer à cheval 法拉夏」，以法國「馬賽皂」為基底，延續路易十四法王欽定的皇家古法，植萃舒敏、高效清潔，也成了年前大掃除，主婦首選的居家清潔品牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。