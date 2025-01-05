A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「日本A5和牛盛和」每日現場搭配不同種精選和牛肉塊，共計180公克，售價 1,380 元。圖／純水燒肉提供
「日本A5和牛盛和」每日現場搭配不同種精選和牛肉塊，共計180公克，售價 1,380 元。圖／純水燒肉提供

位於桃園的日本A5和牛燒肉專賣店「純水燒肉」，迎來開幕一週年慶。為慶祝邁入里程碑，限時推出燒肉品項全面8折優惠，還可享消費滿額加贈滿千送百優惠券，讓民眾可以輕鬆享受燒肉美味。

「純水燒肉」鄰近桃園藝文特區，號稱是桃園市首間主打日本A5和牛的燒肉專賣店，以單點型態，提供多種和牛部位供消費者選擇。業者推薦的「A5和牛盛合」，內含每日精選現切部位，有機會吃得到A5小菲力等不同肉品部位。另外還有和牛牛舌厚切、A5和牛夏多布里昂、A5和牛厚切牛排等明星商品。此外，店內也供應有極上奢華金箔干貝蟹堡、極上A5和牛丼等特色餐點。

為慶祝品牌滿週年，即日起至1月31日期間，單點全品項可享「8折」優惠，另外活動期間，消費滿1,000元，即可加碼送「滿千折百現金券」，業者也預告，每月還會推出常態優惠與回饋活動，滿足肉食控的胃。

「和牛牛舌厚切」為店內的人氣商品之一。圖／純水燒肉提供
「和牛牛舌厚切」為店內的人氣商品之一。圖／純水燒肉提供
「極上A5和牛丼」吃得到和牛肉塊、鮭魚卵、魚子醬與松露等食材。圖／純水燒肉提供
「極上A5和牛丼」吃得到和牛肉塊、鮭魚卵、魚子醬與松露等食材。圖／純水燒肉提供

日本和牛 桃園 燒肉

延伸閱讀

挽肉と米、IKIGAI燒肉開新店！盤點1月新拓點人氣餐廳

「新馬辣、夯下去」插旗左營！麻辣鍋、和牛燒肉吃到飽

吃貨快衝！全台10大和牛吃到飽餐廳 年末聚餐爽吃首選

連7天抽A5和牛！燒肉Smile桃園開新店 滿額抽東京機票

相關新聞

滿滿草莓！亞尼克、杏桃鬆餅屋「草莓系甜點」夢幻十足

亞尼克草莓季起跑！新推出的「生乳奶蓋波士頓-草莓」，以波士頓蛋糕為基礎，內餡加入草莓果餡、草莓白巧克力奶霜與白巧克力酥菠...

A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

位於桃園的日本A5和牛燒肉專賣店「純水燒肉」，迎來開幕一週年慶。為慶祝邁入里程碑，限時推出燒肉品項全面8折優惠，還可享消...

冬天涼補更暖身！ 中醫推薦燒仙草平衡身體內熱

未來一週冷空氣來襲，天寒只想待在暖氣前、吃高熱量食物，不過中醫師推薦，冬天涼補更暖身，尤其是燒仙草，有助平衡身體內熱，但...

日式和牛鍋、啤酒酸菜魚！ 4間特色年菜讓年夜飯不一樣

農曆新年團聚，想要品嚐異國風情的特色料理嗎？「橘色」今年推出冷凍年菜組合，讓民眾在家也能品嚐日式鍋物吃和牛；「金色三麥」...

MONTAGUT女包系列 展現法式復古風華

MONTAGUT夢特嬌全新女包系列，以法式復古設計為靈感，融入現代優雅元素，透過精湛工藝與高端材質，重新詮釋永恆的經典魅力。每款包袋皆採用頂級頭層牛皮製成，皮質細膩柔軟，散發迷人的自然光澤，同時兼具卓越耐用性，為女性增添奢華氣息，展現品味與格調。

年前大掃除輕鬆愜意 無毒植萃法拉夏 打造優雅儀式感

農曆新年即將到來，迎接春節除舊布新，家家戶戶大掃除，擁有168 年歷史的法國經典清潔品牌「Fer à cheval 法拉夏」，以法國「馬賽皂」為基底，延續路易十四法王欽定的皇家古法，植萃舒敏、高效清潔，也成了年前大掃除，主婦首選的居家清潔品牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。