A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券
位於桃園的日本A5和牛燒肉專賣店「純水燒肉」，迎來開幕一週年慶。為慶祝邁入里程碑，限時推出燒肉品項全面8折優惠，還可享消費滿額加贈滿千送百優惠券，讓民眾可以輕鬆享受燒肉美味。
「純水燒肉」鄰近桃園藝文特區，號稱是桃園市首間主打日本A5和牛的燒肉專賣店，以單點型態，提供多種和牛部位供消費者選擇。業者推薦的「A5和牛盛合」，內含每日精選現切部位，有機會吃得到A5小菲力等不同肉品部位。另外還有和牛牛舌厚切、A5和牛夏多布里昂、A5和牛厚切牛排等明星商品。此外，店內也供應有極上奢華金箔干貝蟹堡、極上A5和牛丼等特色餐點。
為慶祝品牌滿週年，即日起至1月31日期間，單點全品項可享「8折」優惠，另外活動期間，消費滿1,000元，即可加碼送「滿千折百現金券」，業者也預告，每月還會推出常態優惠與回饋活動，滿足肉食控的胃。
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