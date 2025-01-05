A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

位於桃園的日本A5和牛燒肉專賣店「純水燒肉」，迎來開幕一週年慶。為慶祝邁入里程碑，限時推出燒肉品項全面8折優惠，還可享消費滿額加贈滿千送百優惠券，讓民眾可以輕鬆享受燒肉美味。

「純水燒肉」鄰近桃園藝文特區，號稱是桃園市首間主打日本A5和牛的燒肉專賣店，以單點型態，提供多種和牛部位供消費者選擇。業者推薦的「A5和牛盛合」，內含每日精選現切部位，有機會吃得到A5小菲力等不同肉品部位。另外還有和牛牛舌厚切、A5和牛夏多布里昂、A5和牛厚切牛排等明星商品。此外，店內也供應有極上奢華金箔干貝蟹堡、極上A5和牛丼等特色餐點。