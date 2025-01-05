日式和牛鍋、啤酒酸菜魚！ 4間特色年菜讓年夜飯不一樣

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金色三麥攜手刁民酸菜魚，推出聯名年菜套餐。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥攜手刁民酸菜魚，推出聯名年菜套餐。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆新年團聚，想要品嚐異國風情的特色料理嗎？「橘色」今年推出冷凍年菜組合，讓民眾在家也能品嚐日式鍋物吃和牛；「金色三麥」則攜手「刁民酸菜魚」，推出精釀啤酒酸菜魚等可口料理。至於「涓豆腐」打造了韓味十足的異國套餐，增添餐桌變化性；多名韓星女神到店用餐的「捌伍添第」，則限量推出外帶年菜禮盒，讓民眾能享受粵菜好滋味。

【橘色】

橘色推出「奢華和牛海陸饗」等年菜組合。圖／橘色提供
橘色推出「奢華和牛海陸饗」等年菜組合。圖／橘色提供

連續第6年推出年菜組合的橘色涮涮鍋，今年設計2款冷凍年菜組合。「奢華和牛海陸饗」內含日本黑毛和牛板腱、日本松葉蟹鉗與干貝等海陸食材，適合4～5人共享，每套8,800元。「頂級豚雞海陸饗」則主打絲羽烏骨雞，還有加拿大松阪豬、日本松葉蟹鉗與干貝等食材，每套6,800元。針對門市外帶，還提供尊爵海陸組、豪華海陸組、特饌海陸組等方案，每套8,888～25,800元。

【金色三麥】

金色三麥聯名「刁民酸菜魚」，推出「金色三麥×刁民酸菜魚強檔聯名年菜套餐」，內含有「精釀啤酒酸菜魚」，搭配「醬香墨魚糯米飯」、「黃金脆皮嫩豬腳」、「椒香百花蝦滑釀」、「上湯鮮蔬美顏膠」，全套5道料理，適合小家庭共享，每套2,999元，同時還能以優惠價599元，加購2入1公升精釀啤酒。

【涓豆腐】

涓豆腐推出「經典韓味團圓年菜」。圖／涓豆腐提供
涓豆腐推出「經典韓味團圓年菜」。圖／涓豆腐提供

豆府餐飲集團旗下的涓豆腐，推出除夕當日可外帶的「經典韓味團圓年菜」，內含韓式綠豆蔘雞湯、綜合海鮮煎餅、COMBO雙享韓式炸雞、韓國糖醋肉、醬燒青蔥牛五花／豬梅花（擇一）與田園醬燒飛虎魚，能為團圓餐桌增添異國情調，適合4～5人共享，每套2,688元。

【捌伍添第】

捌伍添第今年限量推出外帶年菜禮盒，吃得到紅燒元蹄、鮑魚花菇炆鵝掌等菜色。圖／捌伍添第提供
捌伍添第今年限量推出外帶年菜禮盒，吃得到紅燒元蹄、鮑魚花菇炆鵝掌等菜色。圖／捌伍添第提供

包括孫藝珍、宋慧喬都曾到店用餐的捌伍添第，今年推出限量100組的外帶年菜禮盒，包含「紅燒元蹄」、「鮑魚花菇炆鵝掌」、「古法炆龍虎斑」、「臘味糯米飯」與「魚肚花膠濃湯雲吞雞」等招牌菜色，適合4～6人共享，每套8,888元。同集團的「川雅」則針對除夕至初三提供川味年節菜色，包括個人套餐或包廂桌菜，滿足團聚的用餐需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年菜 酸菜魚 金色三麥

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