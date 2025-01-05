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台中燒肉添新血！「京燒肉」吃得到A5和牛、專人代烤
位於台中的「京燒肉」在2024年末正式開幕，店內主打日本A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬等精選肉品套餐，為中台灣的燒肉愛好者帶來全新的用餐選擇。
位於台中公益路二段的「京燒肉」採三層樓獨棟設計，規劃有開放座位與獨立包廂，店內以黑金色系作為主色調，其中大門更選用重達600公斤的鈦板製作，營造出奢華感受。店內的料理長出身自老字號的日本料理名店，藉由起承轉合的套餐順序，為燒肉料理帶來層次變化。店內規劃秘傳燒肉醬、柚子檸檬水果醋、特製椒鹽粉作為肉品佐料，並且提供專人代烤服務。
京燒肉提供有4種不同價位的雙人套餐，各為3,600、4,000、5,000與6,400元，每款均提供600公克以上的肉品。其中頂級款的「京曜套餐」，前菜規劃獺祭漬烏魚子、日本柚子檸檬凍．無花果、特製海苔魚子醬．生胭脂蝦．海膽．奶油吐司等品項，同時吃得到蔥鹽薄切澳洲牛舌、厚切澳洲和牛牛舌芯、月見日本A5和牛、京．御藏日本A5和牛盛合3品等內容，另有多款海鮮與時蔬。除此之外，套餐內還吃得到北海道夢美人米飯、日本A5和牛手沖和牛湯與甜點，雙人價6,400元。
至於入門款的「京熹」方案，則提供有究好豬松阪、特選前肩芯、煙燻培根，還有伊比利豬肋條、月見伊比利豬，以及揚出嫩雞、土雞手羽先等肉品，適合不同喜好的消費者，雙人價3,600元。同時店內亦提供單點或加購品項。
【京燒肉】
地址：台中市南屯區公益路二段836號
電話:：04-2250-0836
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