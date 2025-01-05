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《魷魚遊戲2》聯名周邊氛圍感滿分 英熙娃娃充電座、桶叔叔桌遊必收藏
Netflix《魷魚遊戲2》全球盛大上線，不只劇集內容掀起熱烈討論潮，周邊商品帶起的商機也無窮。
CASETiFY獨家推出全新聯名系列，生動呈現影集中緊張刺激的遊戲氛圍及經典畫面，除了巧妙融入影集中鮮豔且具有象徵意義的「圓形」、「三角形」和「正方形」符號，以及玩家編號、醒目的粉紅驚嘆號，更針對第2季全新登場的遊戲「旋轉木馬」及「五人六腳」推出專屬印花。
除了手機殼，粉絲更不可錯過結合劇中象徵核心劇情的圓形、三角形與正方形標誌性圖案的「魷魚遊戲手機吊飾」，以及將實用性與劇中經典設計元素完美結合的「英熙娃娃2合1充電座」，只要將手機置於充電座上，就彷彿展開木頭人娃娃的倒數計時遊戲。
另外，只要到CASETiFY全台門市消費滿3,000元，且購買包含至少1件魷魚遊戲 x CASETiFY聯名系列商品，即可免費獲得可以隨意轉動英熙娃娃頭部角度的「英熙娃娃造型手機公仔」乙件。
野獸國同樣攜手Netflix，一口氣推出超過40款全新《魷魚遊戲2》周邊商品，從經典遊戲「一二三木頭人」的「英熙娃娃」、掌控遊戲進程的「代表人物」與「粉紅守衛」、至關鍵角色「玩家456」與象徵死亡挑戰的「糖餅」遊戲，都被巧妙設計成兼具實用性與收藏價值的周邊商品，從超萌的吊飾、擺件，實用度滿分的抱枕、雨衣、毛毯，到春節歡聚必備遊戲桶，還原度極高的「金豬撲滿」也是本季焦點之一。
自即日起至1月5日，全台9間野獸國直營門市將舉辦「危機一發」幸運遊戲，單筆消費滿888元，即可參與挑戰，成功通關的玩家，即可免費獲得獎品「魷魚遊戲限量潮Tee」乙件或「5吋魷魚遊戲絨毛玩偶」乙份，數量有限，送完為止。
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