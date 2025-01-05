新年升級AI家電 三星購機送最高5千禮券、LG滿額送筆電

迎接農曆新年，除了大掃除除舊佈新，每天都用得到的生活家電也要跟著升級。

台灣三星電子發表Bespoke設計品味系列新品，Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機，以及Bespoke AI智慧電子衣櫥。Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機提供22公斤超大容量，並擁有熱泵式烘乾技術、AI智慧洗烘衣2大功能，棉被、毛毯、羽絨衣皆能輕鬆洗淨，一機完成洗脫烘3步驟，還有獨創自動開門功能，化身輕鬆洗衣神隊友。

Bespoke AI智慧電子衣櫥全新推出加大款5件式機型，配備5支循環氣流衣架，與4支自用一般衣架一起使用，可烘乾收納至多14件衣物。搭配多功能掛架，最多可容納多達20件衣物。運用Dual AirWash雙重噴射氣流、Dual Jet Steam雙重蒸氣殺菌2項全新升級技術，有效去除99%常見細菌與病毒，安全帽、寢具、小孩玩偶等不容易清洗的用品，都能全方位深層清潔

Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機器建議售價99,900元，AI智慧電子衣櫥建議售價3件式54,900元、5件式69,900元。即日起至3月31日，購買全系列家電指定機型新品，即可獲得7-ELEVEN數位商品禮券最高5,000元。

LG則是推出「美型新生活 享樂迎春」活動，優惠品項高達360項，首推WashTower AI智控洗乾衣機，結合除濕式乾衣機與滾筒洗衣機一體成型，透過機身中央面板輕鬆控制；精緻衣物就靠Styler蒸氣電子衣櫥第2代，頂規機種更配備高壓蒸氣掛燙機能強效整燙、快速平整。其他包括冰箱、吸塵器、洗碗機等也都有優惠。