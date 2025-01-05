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新年升級AI家電 三星購機送最高5千禮券、LG滿額送筆電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG OLED連續11年拿下全球銷售冠軍，開啟視界新體驗。圖／LG提供
LG OLED連續11年拿下全球銷售冠軍，開啟視界新體驗。圖／LG提供

迎接農曆新年，除了大掃除除舊佈新，每天都用得到的生活家電也要跟著升級。

台灣三星電子發表Bespoke設計品味系列新品，Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機，以及Bespoke AI智慧電子衣櫥。Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機提供22公斤超大容量，並擁有熱泵式烘乾技術、AI智慧洗烘衣2大功能，棉被、毛毯、羽絨衣皆能輕鬆洗淨，一機完成洗脫烘3步驟，還有獨創自動開門功能，化身輕鬆洗衣神隊友。

Bespoke AI智慧電子衣櫥全新推出加大款5件式機型，配備5支循環氣流衣架，與4支自用一般衣架一起使用，可烘乾收納至多14件衣物。搭配多功能掛架，最多可容納多達20件衣物。運用Dual AirWash雙重噴射氣流、Dual Jet Steam雙重蒸氣殺菌2項全新升級技術，有效去除99%常見細菌與病毒，安全帽、寢具、小孩玩偶等不容易清洗的用品，都能全方位深層清潔

Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機器建議售價99,900元，AI智慧電子衣櫥建議售價3件式54,900元、5件式69,900元。即日起至3月31日，購買全系列家電指定機型新品，即可獲得7-ELEVEN數位商品禮券最高5,000元。

LG則是推出「美型新生活 享樂迎春」活動，優惠品項高達360項，首推WashTower AI智控洗乾衣機，結合除濕式乾衣機與滾筒洗衣機一體成型，透過機身中央面板輕鬆控制；精緻衣物就靠Styler蒸氣電子衣櫥第2代，頂規機種更配備高壓蒸氣掛燙機能強效整燙、快速平整。其他包括冰箱、吸塵器、洗碗機等也都有優惠。

除了購買指定機種登錄直接送好禮即享券最高4,000元，即日起至2月9日，凡於任一通路購買LG指定家電，單筆發票總金額滿30萬元，上網登錄即可免費獲得LG gram極致輕薄筆電14吋乙台。

LG InstaView敲敲看門中門冰箱、NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐及QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，讓廚房智慧美型一站到位。圖／LG提供
LG InstaView敲敲看門中門冰箱、NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐及QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，讓廚房智慧美型一站到位。圖／LG提供
LG gram 14吋極致輕薄AI筆電，擁有IPS劇院等級螢幕，讓你在外無論工作、娛樂都能享受廣視角與生動色彩。圖／LG提供
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LG WashTower AI智控洗乾衣機結合除濕式乾衣機與滾筒洗衣機一體成型，選購指定型號還可兌換送好禮即享券。圖／LG提供
LG WashTower AI智控洗乾衣機結合除濕式乾衣機與滾筒洗衣機一體成型，選購指定型號還可兌換送好禮即享券。圖／LG提供
三星推出Bespoke AI智慧電子衣櫥，搭載全新氣流與蒸氣殺菌科技，有效除去衣物異味與髒污並減少表面皺摺。圖／三星提供
三星推出Bespoke AI智慧電子衣櫥，搭載全新氣流與蒸氣殺菌科技，有效除去衣物異味與髒污並減少表面皺摺。圖／三星提供
LG CordZero A9X 系列All-in-One蒸氣濕拖無線吸塵器，省時省力更能輕易瓦解頑垢，是吸塵器界中首屈一指的新選擇。圖／LG提供
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三星推出Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機，首度導入熱泵式烘乾技術與AI洗烘功能，搭載AI Home 7吋LCD觸控螢幕，操作簡單，一機輕鬆實現洗脫烘。圖／三星提供
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LG PuriCare 360°空氣清淨機採用多重過濾技術，有效淨化室內空氣，為家庭帶來清新健康的環境。圖／LG提供
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LG重磅推出Styler蒸氣電子衣櫥第二代，有效除菌、除臭，讓衣物潔淨更到位，入手指定型號可兌換好禮即享券。圖／LG提供
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LG 三星 冰箱 售價 洗碗機 洗衣機

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