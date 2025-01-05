日立冷氣全新AI超變頻除濕機 新機上市最高現省2200元

2025電器空調影音大展即日起至1月6日於台北世貿一館盛大展出，日立冷氣以創新技術和全新產品陣容盛大參展，其中最大亮點是將家用變頻冷氣全系列凍結洗淨科技，延伸運用在全新上市的AI超變頻除濕機，成為業界唯一搭載凍結洗淨的除濕機種，讓空氣乾淨又省電。慶祝新機上機，限時優惠最高可省2,200元。

日立AI超變頻除濕機專為台灣潮濕氣候與對應空氣品質設計，超頻運轉除濕力提升120%，調節變頻壓機轉速極靜除濕，可節能60%。搭載業界唯一的凍結洗淨科技，還有強大的淨氣離子技術，能夠去除空氣中的細菌與病毒，為家庭打造省電又乾淨的空氣環境，搭載可調容量專利水箱，使用者可根據需求調整水箱滿水位至5.3L或4.1L，讓倒水更加輕鬆便利。超頻運轉、4D乾衣、烘鞋暖衣、柔感前吹4項特仕功能更可對應多元使用情境，還可以透過雲端智慧控App遠端控制，隨時掌握呼吸健康。

日立冷氣引領業界「凍結洗淨」科技持續進化，最新功能「油污去除」，透過加熱融化、軟化熱交換器上的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力；升級獨家電離科技提升空氣淨化效果，能以超過99%的除菌率消滅細菌與病毒，並去除室內PM2.5等有害物質，讓每一次呼吸都倍感清新。搭配高效節能的日本製壓縮機，不僅提升空氣品質，更有效延長空調壽命，為消費者提供更安心的使用體驗。

迎接品牌60周年的日立冷氣，秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，在空調領域不斷創新，更堅持在地生產、創造就業機會，以高品質的服務與產品贏得消費者的肯定與信賴，連續23年獲得信譽品牌白金獎、連續15年銷售第一。未來，品牌將持續以先進科技守護消費者的生活，讓更多家庭「享受幸福溫度．呼吸最好空氣」。