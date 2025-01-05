快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

聽新聞
0:00 / 0:00

日立冷氣全新AI超變頻除濕機 新機上市最高現省2200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2025電器空調影音大展盛大開幕，總統府副秘書長何志偉（左四）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣協理謝順泰（右三）、處長梁明進（右二）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供
2025電器空調影音大展盛大開幕，總統府副秘書長何志偉（左四）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣協理謝順泰（右三）、處長梁明進（右二）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供

2025電器空調影音大展即日起至1月6日於台北世貿一館盛大展出，日立冷氣以創新技術和全新產品陣容盛大參展，其中最大亮點是將家用變頻冷氣全系列凍結洗淨科技，延伸運用在全新上市的AI超變頻除濕機，成為業界唯一搭載凍結洗淨的除濕機種，讓空氣乾淨又省電。慶祝新機上機，限時優惠最高可省2,200元。

日立AI超變頻除濕機專為台灣潮濕氣候與對應空氣品質設計，超頻運轉除濕力提升120%，調節變頻壓機轉速極靜除濕，可節能60%。搭載業界唯一的凍結洗淨科技，還有強大的淨氣離子技術，能夠去除空氣中的細菌與病毒，為家庭打造省電又乾淨的空氣環境，搭載可調容量專利水箱，使用者可根據需求調整水箱滿水位至5.3L或4.1L，讓倒水更加輕鬆便利。超頻運轉、4D乾衣、烘鞋暖衣、柔感前吹4項特仕功能更可對應多元使用情境，還可以透過雲端智慧控App遠端控制，隨時掌握呼吸健康。

日立冷氣引領業界「凍結洗淨」科技持續進化，最新功能「油污去除」，透過加熱融化、軟化熱交換器上的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力；升級獨家電離科技提升空氣淨化效果，能以超過99%的除菌率消滅細菌與病毒，並去除室內PM2.5等有害物質，讓每一次呼吸都倍感清新。搭配高效節能的日本製壓縮機，不僅提升空氣品質，更有效延長空調壽命，為消費者提供更安心的使用體驗。

迎接品牌60周年的日立冷氣，秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，在空調領域不斷創新，更堅持在地生產、創造就業機會，以高品質的服務與產品贏得消費者的肯定與信賴，連續23年獲得信譽品牌白金獎、連續15年銷售第一。未來，品牌將持續以先進科技守護消費者的生活，讓更多家庭「享受幸福溫度．呼吸最好空氣」。

冷氣 消費者 除濕機

延伸閱讀

今氣溫稍回升明「小寒」 下周冷氣團+境外空汙又冷又髒

下風處擴散差 高屏、馬祖空氣品質橘色提醒

元旦境外汙染來襲 南市空品亮紅燈採應變作為

宜蘭連6年元旦升旗 各公所健走摸彩有電視、冰箱等大獎

相關新聞

新年升級AI家電 三星購機送最高5千禮券、LG滿額送筆電

迎接農曆新年，除了大掃除除舊佈新，每天都用得到的生活家電也要跟著升級。

日立冷氣全新AI超變頻除濕機 新機上市最高現省2200元

2025電器空調影音大展即日起至1月6日於台北世貿一館盛大展出，日立冷氣以創新技術和全新產品陣容盛大參展，其中最大亮點是...

真古錐！世界威士忌一次收 24入迷你酒套書驚喜登場

世界頂尖威士忌一次收！「世界威士忌24入迷你酒套書（WHISKY TOUR OF THE WORLD）」以探索多元風味世...

重遊1920！萬寶龍「大亨小傳」書寫工具 致敬百年經典

紙醉金迷、浮華豪奢的上流社會，是經典小說《大亨小傳》（The Great Gatsby）的故事背景，萬寶龍近日發表了新款...

中價位最強！ 浪琴UltraChron鍛造碳高振頻腕表現身

新年剛開始，瑞士浪琴表（Longines）旋即發表了一款全新設計，使用過往常見於高價位品牌的「鍛造碳」材質與高振頻的36...

搶救觀光 花蓮縣府規畫獎勵方案爭取中央振興

花蓮觀光低迷，春節訂房率平均僅2成是全台最低，震後已有上百家旅宿停業。花蓮縣政府努力搶救觀光，規畫再推「永續遊花蓮」獎勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。