真古錐！世界威士忌一次收 24入迷你酒套書驚喜登場

世界頂尖威士忌一次收！「世界威士忌24入迷你酒套書（WHISKY TOUR OF THE WORLD）」以探索多元風味世界為設計理念，將24瓶50毫升世界威士忌、2只原廠品牌威士忌酒杯，分裝為五本亞麻材質封面裝訂的書冊，其中包含涵蓋所有酒廠介紹的書籍，再將套書裝入木製書櫃中，帶領威士忌愛好者品味不同產區的極致風味。

在24入迷你酒當中，囊括來自世界各地的頂尖酒款，包括秘魯榮獲全球百大烈酒第7名的黑威堡黑玉米威士忌、台灣的噶瑪蘭（Kavalan）、英格蘭的Cotswold's、印度的Indri、澳洲的Lark、蘇格蘭的Nc'Nean與Arbikie、加拿大的Macaloney、日本的Hatozaki等，帶領威士忌愛好者，一一領略來自世界不同產區的極致風味。

套組的精緻木製書櫃仿如私人酒窖，讓威士忌收藏更具儀式感。精美的亞麻材質封面不僅賞心悅目，也提升書冊收藏價值。兩只精美的原廠威士忌酒杯，更完美提升品飲體驗。

「世界威士忌24入迷你酒套書」即日起開放預購至1月6日止，預計1月7日到貨後陸續發貨，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康