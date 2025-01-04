聽新聞
0:00 / 0:00
真古錐！世界威士忌一次收 24入迷你酒套書驚喜登場
世界頂尖威士忌一次收！「世界威士忌24入迷你酒套書（WHISKY TOUR OF THE WORLD）」以探索多元風味世界為設計理念，將24瓶50毫升世界威士忌、2只原廠品牌威士忌酒杯，分裝為五本亞麻材質封面裝訂的書冊，其中包含涵蓋所有酒廠介紹的書籍，再將套書裝入木製書櫃中，帶領威士忌愛好者品味不同產區的極致風味。
在24入迷你酒當中，囊括來自世界各地的頂尖酒款，包括秘魯榮獲全球百大烈酒第7名的黑威堡黑玉米威士忌、台灣的噶瑪蘭（Kavalan）、英格蘭的Cotswold's、印度的Indri、澳洲的Lark、蘇格蘭的Nc'Nean與Arbikie、加拿大的Macaloney、日本的Hatozaki等，帶領威士忌愛好者，一一領略來自世界不同產區的極致風味。
套組的精緻木製書櫃仿如私人酒窖，讓威士忌收藏更具儀式感。精美的亞麻材質封面不僅賞心悅目，也提升書冊收藏價值。兩只精美的原廠威士忌酒杯，更完美提升品飲體驗。
「世界威士忌24入迷你酒套書」即日起開放預購至1月6日止，預計1月7日到貨後陸續發貨，數量有限，售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言