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重遊1920！萬寶龍「大亨小傳」書寫工具 致敬百年經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍的「大亨小傳Great Gastby」系列透過書寫工具與生活精品，帶人神遊1920年代的浮華世界。圖／萬寶龍提供
萬寶龍的「大亨小傳Great Gastby」系列透過書寫工具與生活精品，帶人神遊1920年代的浮華世界。圖／萬寶龍提供

紙醉金迷、浮華豪奢的上流社會，是經典小說《大亨小傳》（The Great Gatsby）的故事背景，萬寶龍近日發表了新款「著名人物系列」新系列，以《大亨小傳》故事為藍本，除了向美國小說家費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）筆下的虛擬人物致意，也像重新一探經典名著下的迷人世界。

之所以挑選2025年發表此一系列，因為原著出（初）版於1925年，至今適逢小說問世100年紀念。小說並在1998年被評選為最偉大的美國小說，近年也曾在2013年由李奧納多主演、翻拍登上大螢幕。新款的「著名人物系列」大亨小傳（Great Gatsby）共細分為五個筆款，包含特別版、限量版1925、限量版100、限量版30與限量版8，其中特別版共推出鋼筆、鋼珠筆及原子筆，其他四版則為鋼筆。

該系列的筆蓋上都飾有刻以主人翁、虛構富豪Jay Gatsby姓名縮寫的徽章，筆夾形狀則源自紙鈔夾，象徵當時年代美國夢與財富的連結；也因為1920年代美國處於禁酒令時期，因此酒壺的螺旋蓋被呈現在筆尾之上，同時小說中Jay Gatsby的勞斯萊斯豪華名車則成為了筆尖設計元素，而筆蓋、筆尖、筆身也結合了珍貴樹脂、亮漆、人工合成寶石鑲嵌等不同技法，致敬人物與小說中的場景、事件與精神象徵。

同時萬寶龍再推出該系列的#146筆記本、50ml墨水瓶，以及男士精品的胸針、袖扣與口袋鍊，透過書寫、生活精品，神遊1920的浮華世界。

MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」限量版1925鋼珠筆，13萬2,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」限量版1925鋼珠筆，13萬2,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」特別版，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」特別版，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」限量版8，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」限量版8，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」50ml墨水，1,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」50ml墨水，1,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」袖扣，12,500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列「大亨小傳Great Gastby」袖扣，12,500元。圖／萬寶龍提供

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