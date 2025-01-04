中價位最強！ 浪琴UltraChron鍛造碳高振頻腕表現身
新年剛開始，瑞士浪琴表（Longines）旋即發表了一款全新設計，使用過往常見於高價位品牌的「鍛造碳」材質與高振頻的36,000轉機芯，訂價落在5,000瑞士法郎以內折合台幣約16萬，成為開春以降、中價位的話題之選。
抗腐蝕、比鋁還輕、沒有金屬疲乏的碳纖維雖然有眾多優點，但因製作成本高昂，過往多為高價位腕表的限量生產，在搭配上計時碼表、複雜功能機芯後，訂價普遍落在50萬以上起價。
本次浪琴發表的Ultra-Chron Carbon鍛造碳腕表則使用相似於片狀塑模（C-SMC）的製程，因此表殼的紋理鮮明。根據品牌資料指出，表款的鍛造碳為每立方公分1.5克，並可耐高溫達攝氏120度，尤其表款採用枕形表殼，圓弧與鮮明稜角兼具、切削不易，據了解目前產能僅約100多只；同時為維持輕盈特點，表圈、表冠、表殼結構內圈、表扣分別使用了五級鈦與二級鈦，讓整只43毫米的表款上手後的體感異常輕快，全表重量低於80公克。
由於Ultra-Chron系列原定位為高振頻的潛水表系列，因此集團中浪琴獨家的L.836.6機芯成為了動力來源，並具備矽游絲與抗磁性高於ISO 764標準10倍以上的性能。表款並通過瑞士獨立實驗室Timelab的15天檢測。最終以5赫茲、36,000轉的高振頻與300米防水性能成為同價位帶的稀少組合，訂價約16萬4,800元，僅在全台浪琴直營店、少量販售。
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