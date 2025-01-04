搶救觀光 花蓮縣府規畫獎勵方案爭取中央振興

花蓮觀光低迷，春節訂房率平均僅2成是全台最低，震後已有上百家旅宿停業。花蓮縣政府努力搶救觀光，規畫再推「永續遊花蓮」獎勵旅遊，也在「花香線」重啟的基礎上加大力道推動國際直航班機，雙管齊下吸引國內、國際旅客，並持續中央爭取推出振興措施。

交通部觀光署統計全台春節訂房率，平均僅35.65%，首度跌破4成，是2022年疫情後最低；其中，去年受地震、颱風天災重創的花蓮更慘，平均訂房率僅21.17%，位居全台之末。

觀光署去年震後推出花蓮振興旅遊補助，已在去年12月14日結束，今年是否協助振興至今沒有消息。花蓮縣政府觀光處長余明勲說，有向觀光署探詢，但對方似乎沒有意願，可能因為去年11月不少民眾趕在補助結束前來花蓮旅遊，加上交通較穩定，住宿率拉了一波，但並非常態，花蓮仍有振興觀光需求，會持續與觀光署溝通爭取。

他表示，除了尋求中央協助，縣府也雙管齊下積極爭取國內、國際遊客。去年編列2500萬元推出「永續遊花蓮」方案，獎勵團客、自由行到花蓮，今年正在規畫將繼續推動，花蓮到香港的直航班機「花香線」上月啟動，香港客人直飛到花蓮落地旅遊，一住就是4 、5天，伴手禮、觀光消費都有增加，也聽到店家說「最近來了很多香港客人」。