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噶瑪蘭威士忌 2025年度禮盒 鮮活勾勒台灣原生之美

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金車噶瑪蘭2025年推出噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌（左起）、經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌、噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌三款禮盒。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車噶瑪蘭2025年推出噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌（左起）、經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌、噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌三款禮盒。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歲末將至，節慶氛圍漸濃，噶瑪蘭威士忌以象徵繁榮富貴與幸福美好的「百花綻放」為主題，推出年度禮盒，包含「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」及「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」三款，每款禮盒皆搭贈噶瑪蘭品酩聞香杯，完美詮釋節慶時刻的尊貴與歡愉。

「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」禮盒以象徵著高雅與堅韌的梅花為主題，並以流動的水紋寓意著「財源滾滾」與「順風順水」，象徵財富與繁榮的持續累積。透過獨特的STR燒烤桶工藝，酒體延續著山川首席系列特有的過桶工藝，揉合優質一次波本桶與多款二次風味桶酒液，並置於Vinho葡萄酒桶中熟成，醞釀出圓潤醇厚的口感與豐富的層次變化。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」禮盒以桃花盛開象徵春天的降臨，台灣寬尾鳳蝶翩翩飛舞，象徵著幸福與愉悅。酒液色澤深邃，口感順滑圓潤，Oloroso雪莉桶威士忌帶有濃郁的成熟果乾香氣，加入甜雪莉代表的PX桶和Moscatel桶醞釀的酒液，再結合噶瑪蘭特有的熱帶水果香氣，創造出獨一無二的口感體驗。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」禮盒以被譽為「花中之王」的牡丹花為主題，象徵繁榮與富貴，並巧妙融入台灣藍鵲展翅飛翔，寓意大展宏圖、振翅高飛。該酒款特別選用來自全球優質產區的葡萄酒桶，搭配噶瑪蘭酒廠獨有的STR燒烤桶技術，透過精確控制烘烤溫度與時間，將木桶中的香氣層次呈現得更加細緻而豐富，是充分展現出工藝與藝術的當代傑作。

三款噶瑪蘭威士忌年度禮盒，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧、全台指定菸酒專賣店、量販及超商等通路販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」建議售價2,500元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」建議售價2,500元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」建議售價1,700元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」建議售價1,700元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」建議售價3,700元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」建議售價3,700元。圖／金車集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 禮盒 葡萄酒

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