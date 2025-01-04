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ISSEY MIYAKE 2025春夏 和紙轉譯服裝設計 空靈詩性

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ISSEY MIYAKE推出2025春夏系列以「紙之美The Beauty of Paper」為題，體現了寫意詩性的浪漫風格。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE推出2025春夏系列以「紙之美The Beauty of Paper」為題，體現了寫意詩性的浪漫風格。圖／ISSEY MIYAKE提供

紙張與服裝布料的原始看似都為平面，但紙張可透過翻折呈現了形體，一如布料成為服裝為人穿戴造型後產生了風格與姿態。ISSEY MIYAKE推出2025春夏系列，設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）以「紙之美The Beauty of Paper」為題，探究紙張與服裝之間的共通之處，並更帶有寫意詩性的浪漫風格。

Stream系列跳脫了傳統服裝的結構感，借助無縫技術以麻花編織體現出了流水的搖曳柔和，疊加穿戴後的Stream系列單品（無領長袖開襟衫、圓領長袖上衣、立領包袖洋裝與圍巾）呈現了一種中世紀修道院僧女的聖潔，同時不規則、不對稱、多元的穿戴方式，讓服裝一如紙張，呈現無限多重自由可能。

Rakusui系列連帽長大衣或垂領無袖洋裝則運用了日本的特殊技術：以高壓水柱衝擊布料、讓紗線局部變形成自然褶皺或波浪紋理，產生自然的不規則與隨興，同時呼應了ISSEY MIYAKE的經典皺摺；針織Knit Shirt系列則使用立體編織，並選用苧麻聚酯混紡編織，讓衣物兼具硬挺視覺與乾爽觸感，同時增加立體感。

重點單品還包含了Personality Pants與Paper Balloon尼龍手提包，則以和紙混合材質設計，前者讓錐形褲側邊裁片呈現如波浪般的造型感，後者則如古代僧侶的包款，渾圓造型可手提、可肩背，展現融入自然、與自然共生的質樸無華。

Personality Pants與Paper Balloon尼龍手提包是2025春夏重點單品，展現出流動的空氣感與質樸無華。圖／ISSEY MIYAKE提供
Personality Pants與Paper Balloon尼龍手提包是2025春夏重點單品，展現出流動的空氣感與質樸無華。圖／ISSEY MIYAKE提供
使用大麻纖維、馬海毛、羊毛等材料的Ease and Eased系列，呈現了紙張與布料共同的硬挺與柔軟質地。圖／ISSEY MIYAKE提供
使用大麻纖維、馬海毛、羊毛等材料的Ease and Eased系列，呈現了紙張與布料共同的硬挺與柔軟質地。圖／ISSEY MIYAKE提供
Ease and Eased立領綁帶短大衣、Cotton Voile Shir垂領長袖上衣、Personality Pants造型寬褲，價格店洽。圖／ISSEY MIYAKE提供
Ease and Eased立領綁帶短大衣、Cotton Voile Shir垂領長袖上衣、Personality Pants造型寬褲，價格店洽。圖／ISSEY MIYAKE提供
Stream系列借助無縫技術體現出水的柔和、自由與流動感。圖／ISSEY MIYAKE提供
Stream系列借助無縫技術體現出水的柔和、自由與流動感。圖／ISSEY MIYAKE提供

服裝 洋裝 設計師

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