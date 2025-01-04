ISSEY MIYAKE 2025春夏 和紙轉譯服裝設計 空靈詩性

紙張與服裝布料的原始看似都為平面，但紙張可透過翻折呈現了形體，一如布料成為服裝為人穿戴造型後產生了風格與姿態。ISSEY MIYAKE推出2025春夏系列，設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）以「紙之美The Beauty of Paper」為題，探究紙張與服裝之間的共通之處，並更帶有寫意詩性的浪漫風格。

Stream系列跳脫了傳統服裝的結構感，借助無縫技術以麻花編織體現出了流水的搖曳柔和，疊加穿戴後的Stream系列單品（無領長袖開襟衫、圓領長袖上衣、立領包袖洋裝與圍巾）呈現了一種中世紀修道院僧女的聖潔，同時不規則、不對稱、多元的穿戴方式，讓服裝一如紙張，呈現無限多重自由可能。

Rakusui系列連帽長大衣或垂領無袖洋裝則運用了日本的特殊技術：以高壓水柱衝擊布料、讓紗線局部變形成自然褶皺或波浪紋理，產生自然的不規則與隨興，同時呼應了ISSEY MIYAKE的經典皺摺；針織Knit Shirt系列則使用立體編織，並選用苧麻聚酯混紡編織，讓衣物兼具硬挺視覺與乾爽觸感，同時增加立體感。