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Prada蛇年系列重返懷舊摩登 靈蛇轉譯 暢聚也分享

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada邀請了品牌大使、學者、建築學家、藝術家等12位中國大陸名人入鏡，展現團聚、分享、獨立的意念。圖／Prada提供
Prada邀請了品牌大使、學者、建築學家、藝術家等12位中國大陸名人入鏡，展現團聚、分享、獨立的意念。圖／Prada提供

農曆新年再過不到一個月就要來臨，Prada發表了2025農曆新年形象廣告，以「We,The Snake」為概念，將蛇轉譯為分享的化身，形象視覺邀請了大量中國大陸明星、超模、建築師入鏡，象徵個體的團聚、也有各自的獨立自信風采。

形象廣告是由Ferdinando Verderi擔任創意總監、平面攝影則為Oliver Hadlee Pearch掌鏡，PRADA的品牌大使賈玲、超模杜鵑、藝術史學家巫鴻、藝術家彭薇、建築師胡如珊......合計12位中國大陸的多領域名人成為了形象聚焦；蜿蜒的紅色剪影穿梭、構築出了抽象的意念：體現靈蛇與十二生肖，展現一種宏觀也近焦的視野，各自獨立、無私分享。

系列的推薦單品包含一只白色皮革立方肩背包，在肩帶處運用雙個黃銅金色圓環，像阿拉伯數字8帶出了「發」的諧音，也似象徵福祿的葫蘆造型；橄欖綠色的肩背包則使用尼龍背帶減輕重量，正面並飾以Prada經典的三角琺瑯名牌；另一款三角形的運動斜肩包則有著雙拉鍊設計、區隔收納機能，合適運動與戶外郊山。

鞋履則有一雙Collapse再生尼龍與麂皮運動鞋，後跟採用如芭蕾舞鞋的鬆緊束口設計、穿脫方便，正面並結合米色的再生尼龍搭配麂皮與黑色鞋帶、減輕足上重量。如果出席正式場合則推薦一款黑白雙色的樂福鞋，洋溢著1920年代的懷舊氣息與晚宴氣息，搭配金色Prada Logo，輕奢走春。

同時Prada也正式推出了品牌podcast ——「蛇年說蛇」，該系列節目由將中國大陸策展人汪汝徽參與策劃並主持，與多方文化名人展開對談、開啟思維的激盪，並探索蛇在不同語境與藝術的存在。該Podcast節目將從2025年1月6日起，於Apple Podcasts上線、免費聆聽。

Prada Collapse再生尼龍與麂皮運動鞋，33,000元。圖／Prada提供
Prada Collapse再生尼龍與麂皮運動鞋，33,000元。圖／Prada提供
（由左至右）Prada品牌大使中國大陸男星李現、名模杜鵑、建築師胡如珊都加入了Prada 2025「We,The Snake」的形象視覺。圖／Prada提供
（由左至右）Prada品牌大使中國大陸男星李現、名模杜鵑、建築師胡如珊都加入了Prada 2025「We,The Snake」的形象視覺。圖／Prada提供
Prada 皮革立方肩背包，10萬元。圖／Prada提供
Prada 皮革立方肩背包，10萬元。圖／Prada提供
Prada 黑白雙色樂福鞋，價格店洽。圖／Prada提供
Prada 黑白雙色樂福鞋，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Cross皮革肩背包，94,000元。圖／Prada提供
Prada Cross皮革肩背包，94,000元。圖／Prada提供

建築師 蛇年

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