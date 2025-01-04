蘋果開賣「AirPods 4蛇年特別款」 限量入手開箱還有小驚喜
收藏控果粉注意啦！每年農曆新年限時限量發售的生肖特別款AirPods再度登場，即日起，具備主動式降噪功能的AirPods 4蛇年特別款於Apple Store零售店、Apple Store app，以及Apple Store官網開賣，售價5,990元，與一般版相同，售完為止。
這次蛇年特別款商品是以具備主動式降噪功能的AirPods 4為主體，在充電盒加上鐫刻圖騰，設計靈感來源於傳統裝飾藝術，蛇纏繞在如意上，象徵著好運和新年願望的實現以慶祝蛇年。
而包裝外盒上，也有喜氣的紅色蛇年圖案，特別適合歲末年終送禮，如果是屬蛇的民眾，也非常適合入手收藏。購買蛇年特別版的消費者在收到貨時還會有小驚喜，隨附一套蛇年限定紅包袋，只送不賣，年年都有巧思，過年拿來包紅包超體面。
這是蘋果連續第5年推出特別款產品慶祝農曆新年，銷售期間每位顧客限購2副，想要收藏的民眾現在就可以趕快下單。
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