塔羅牌結合創意雞尾酒 WAT新年禮盒限量登場

象徵著智慧與蛻變的蛇年來臨，WAT 特別推出 2025 限量版「金蛇迎春」新年禮盒。禮盒將塔羅牌的神秘寓意、金蛇的祥瑞象徵與雞尾酒創意結合，以塔羅圖像風格為造型，用塔羅牌的神秘感為靈感，並融入自然元素與象徵性圖騰，搭配金蛇、手勢與花草元素圖案，營造出濃厚的塔羅牌藝術氛圍，別出心裁。

WAT蛇年禮盒內含兩款特調雞尾酒及塔羅彩虹卡一副。兩款特調雞尾酒分別為「金蛇迎春 （Loser Turn Over）」與「五福臨門 （Five Fortunes Coming One's Home）」。

「金蛇迎春 （Loser Turn Over）」洋溢濃郁椪柑柑橘果香，交織淡竹茶及土薄荷清爽草本氣息，並具有淡淡蜂蜜香及米香。「五福臨門 （Five Fortunes Coming One's Home）」用檸檬馬鞭草搭配茉莉花香，襯托紅蘋果清甜果香，芭樂和苦艾酒輕輕點綴草本氣息，層次豐富鮮明。

禮盒內的塔羅彩虹卡象徵多彩未來與幸運預兆，每張卡片如同蛇年的啟示，能夠指引幸運道路，讓新年的每一天都充滿驚喜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康