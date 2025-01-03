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塔羅牌結合創意雞尾酒 WAT新年禮盒限量登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「金蛇迎春」禮盒於WAT全台直營門市熱賣中，價格799元。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金蛇迎春」禮盒於WAT全台直營門市熱賣中，價格799元。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

象徵著智慧與蛻變的蛇年來臨，WAT 特別推出 2025 限量版「金蛇迎春」新年禮盒。禮盒將塔羅牌的神秘寓意、金蛇的祥瑞象徵與雞尾酒創意結合，以塔羅圖像風格為造型，用塔羅牌的神秘感為靈感，並融入自然元素與象徵性圖騰，搭配金蛇、手勢與花草元素圖案，營造出濃厚的塔羅牌藝術氛圍，別出心裁。

WAT蛇年禮盒內含兩款特調雞尾酒及塔羅彩虹卡一副。兩款特調雞尾酒分別為「金蛇迎春 （Loser Turn Over）」與「五福臨門 （Five Fortunes Coming One's Home）」。

「金蛇迎春 （Loser Turn Over）」洋溢濃郁椪柑柑橘果香，交織淡竹茶及土薄荷清爽草本氣息，並具有淡淡蜂蜜香及米香。「五福臨門 （Five Fortunes Coming One's Home）」用檸檬馬鞭草搭配茉莉花香，襯托紅蘋果清甜果香，芭樂和苦艾酒輕輕點綴草本氣息，層次豐富鮮明。

禮盒內的塔羅彩虹卡象徵多彩未來與幸運預兆，每張卡片如同蛇年的啟示，能夠指引幸運道路，讓新年的每一天都充滿驚喜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金蛇迎春」以塔羅圖像風格為造型，運用紫色基調襯托神秘氛圍。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金蛇迎春」以塔羅圖像風格為造型，運用紫色基調襯托神秘氛圍。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

塔羅牌 禮盒 蛇年

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