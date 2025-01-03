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LV聯名村上隆開賣 品牌大使王淨人生中第一顆LV是它！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Louis Vuitton x Murakami Superflat棒球帽，19,400元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat棒球帽，19,400元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與知名日本藝術家村上隆推出 Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，以最新科技重新演繹20年前的經典聯名並擴大品項，共推出多達200件的各類商品，主要設計融合「萬花筒」般運用33種顏色的LV和花卉圖案Monogram Multicolore、和村上隆經典的Superflat Garden角色。

歡慶新品上市，品牌為台北101四樓的旗艦店換上新裝，並舉辦酒會。一進店內就是高達二層樓的超大型村上隆Smiley Flowers雕塑，配件區也以各種Superflat Garden超扁平花園的小型雕塑點綴，與各式新作營造出歡愉快樂的活潑氣氛。包括剛上任的台灣品牌大使王淨、新生代女星劉奕兒、詹子萱、劉以豪、彭千祐等人都特地出席。

王淨穿著黑色立體剪裁洋裝，手提村上隆聯名的Side Trunk MM肩背包，她表示能出任品牌大使是「2025年的新年禮物」，一直以來最喜歡Speedy包的她表示，最喜歡像這樣把經典行李箱和旅行包縮小成具有裝飾款式日常包的概念，而她人生中的第一個LV，其實是媽媽的經典水桶包，從媽媽衣櫃中「默默地搜刮」因而結緣，當上品牌大使，身為LV粉的媽媽比她還興奮。

造首度嘗試貝雷帽造型的彭千祐搭配了針織衫與書本造型手拿包，笑說自己也被自己可愛到，「很像小書僮，」彭千祐表示童趣的感覺意外適合自己，「雖然我已經30歲但心中還是像個幼稚園的小孩子一樣。」因為自己就是比較不會想太多，穿著很看感覺，這次聯名有很多像Speedy包等燈很中性，男女皆宜。

劉以豪身上的西裝都是「菲董」用各國國旗顏色呈現的Damier圖案，體現設計師「The world is yours」的理念。他很喜歡村上隆藝術作品中有許多童趣和重複的元素，但會在角落暗藏驚喜；這次裝飾微小花朵圖案的Keepall包他就很喜歡。超級喜歡動物的劉奕兒提了一款裝飾熊貓吊飾的Alma BB手提包 ，她表示一進店看到滿滿的繽紛花朵和動物就好像來到夢境樂園中。詹子萱手提Speedy 20手提包，認為任何包裝飾圖案村上隆就超級有辨識度、讓人心情很好。

1960年代出生於東京的村上隆，以運用獨特手法結合傳統日本繪畫、科幻、動漫，經常以重複的圖案、繪畫、雕塑以及電影等形式呈現，體現流行文化、歷史及藝術的不同面向議題。

這次全新的Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列創作，運用更為先進的技術，印刷出的圖案相較於過往更加清晰，色彩更為生動鮮豔，村上隆的每個人物與圖案也更為精準。圖案則有延續20年前、運用 33種顏色製作出交錯的LV和花卉圖案Monogram Multicolore，提供白底和黑底兩種款式選擇，出現在多款經典包、絲巾、配件與行李箱上；另一方面則以Superflat Garden圖案為主軸，包括笑臉花朵、LV Hands LOGO、Superflat Panda等深具辨識度的圖案。品牌也預告以村上隆的春日櫻花圖案為主題的第二個篇章將於2025年3月推出。

Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor手拿咖啡杯PM，18,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor手拿咖啡杯PM，18,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines BB手提包，24萬9,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines BB手提包，24萬9,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat角色滑板，95,500元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat角色滑板，95,500元。圖／路易威登提供
劉以豪出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
劉以豪出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
LV品牌大使王淨出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
LV品牌大使王淨出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
LV品牌大使王淨出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
LV品牌大使王淨出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
Louis Vuitton x Murakami貂皮腰包，43萬7,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami貂皮腰包，43萬7,000元。圖／路易威登提供
彭千祐出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
彭千祐出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
Louis Vuitton x Murakami Venice後背包，13萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Venice後背包，13萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20周年。圖／路易威登提供
路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20周年。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Coussin BB肩背包，15萬8,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Coussin BB肩背包，15萬8,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Alma BB手提包，84,500元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Alma BB手提包，84,500元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Speedy Bandoulière 20手提包，90,500元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Speedy Bandoulière 20手提包，90,500元。圖／路易威登提供
劉奕兒出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
劉奕兒出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
Louis Vuitton x Murakami Rolling Trunk旅行箱，40萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Rolling Trunk旅行箱，40萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines East-West Mini手提包，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines East-West Mini手提包，23萬4,000元。圖／路易威登提供
王淨演繹的Louis Vuitton x Murakami Side Trunk MM肩背包，16萬5,000元。圖／路易威登提供
王淨演繹的Louis Vuitton x Murakami Side Trunk MM肩背包，16萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Reversible Superflat漁夫帽，23,300元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Reversible Superflat漁夫帽，23,300元。圖／路易威登提供
詹子萱出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影
詹子萱出席Louis Vuitton x Murakami藝術聯名系列活動。記者沈昱嘉／攝影

LV 品牌 行李箱

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