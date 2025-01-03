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新春開趴預備 德州鮮切牛排首次推出冷藏牛排外帶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排除同步推出內用雙人分享餐與四人歡聚餐外，更同步祭出高CP值百元升級優惠。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排除同步推出內用雙人分享餐與四人歡聚餐外，更同步祭出高CP值百元升級優惠。圖／開展餐飲集團提供

迎接連續9天的農曆春節假期，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排兩大餐廳，推出內用與外帶限定新春套餐。內用年菜組合則自1月14日起開賣，即日起至1月26日止則提供外帶年菜預購；其中，Texas Roadhouse德州鮮切牛排更首度推出冷藏牛排外帶年菜。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年第一次推出「冷藏生食系列」年菜，人氣「肋眼牛排（12oz.）」及「沙朗牛排（8oz.）」，均附獨家特色香料粉。此外，「主廚推薦系列」包括「整份碳烤豬肋排」、「BBQ 磚瓦半雞」、「嫩烤鮭魚&香料烤蝦」、以及隱藏版人氣王「德州風味炸雞」⋯⋯等佳餚，皆附一道鮮製配菜；各項餐點皆享9折優惠，購買3道以上，再享原價85折優惠。

TGI FRIDAYS今年以「蛇蛇如意」為主題，帶來超人氣年菜外帶套餐，包含清爽的「清新香橘雞肉沙拉」、炸物控最愛的「星期五三式組合」，再加上TGI FRIDAYS最受歡迎的加勒比海海鮮飯與整份炭烤豬肋排，1月26日前預售優惠2,588元（原價2,860元），再送品牌設計環保提袋一個。

內用套餐方面，TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse皆提供雙人與四人套餐選擇，鎖定小家庭市場趨勢。消費者可享有沙拉、開胃菜、特選飯麵主餐、主廚精選火烤類主食、甜點及無酒精特調飲品等多元餐點。飲品加價50元即可升級酒精版本，體驗微醺氛圍，內用套餐於1月14日至2月10日限時四週販售。

Texas Roadhouse除同步推出內用雙人分享餐與四人歡聚餐外，更同步祭出高CP值百元升級優惠。加價199元，火烤德州牛排8oz.搭配碳烤豬肋排（4骨），升級為火烤德州牛排11oz.搭配碳烤豬肋排（4骨）；加價299元，肋眼牛排12oz.更升級為肋眼牛排 16oz.。

開展餐飲集團會員新春至雙品牌全台分店點購新春套餐，皆可獲得張張有獎的新春電子刮刮樂一張，包含豐富餐點兌換券，最大獎有機會獲得「TGI FRIDAYS半份雙醬豬肋排」或「Texas Roadhouse香料烤蝦」。

TGI FRIDAYS新春套餐鎖定小家庭市場趨勢，推出雙人、四人套餐。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS新春套餐鎖定小家庭市場趨勢，推出雙人、四人套餐。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年第一次推出冷藏牛排外帶。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年第一次推出冷藏牛排外帶。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS今年以「蛇蛇如意」為主題，帶來超人氣年菜外帶組合，預購送設計環保袋一個。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS今年以「蛇蛇如意」為主題，帶來超人氣年菜外帶組合，預購送設計環保袋一個。圖／開展餐飲集團提供

套餐 德州 牛排

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