解密「teamLab Borderless」影像技術 Epson投影機4大特色打造夢幻場景

去年2月重新在東京最新高樓地標「麻布台之丘Azabudai Hills」內開幕的「teamLab Borderless」數位藝術美術館，如夢似幻、千變萬化的投影場景，正是透過與Epson合作，創造出打破空間限制，暢遊無邊界奇幻旅程的全新感官體驗。

Epson透露，「光雕投影」指的是將不規則物體變成投影顯示表面，透過軟體和投影機互動，呈現各種變化，在teamLab Borderless現場是透過約560台使用3LCD技術的Epson 4K高畫質雷射投影機，以及約540台Epson電腦，創造出藝術團隊心目中「沒有地圖的美術館」。整個展區沒有地圖、也沒有明確的路線，鼓勵參觀者自由在各個空間裡探索，體驗不同的光影效果，許多展區甚至可以與光影互動、互相融合，用自己的身體去探索，並與他人共同創造出新的色彩與燈光體驗。

精工愛普生集團全球社長小川恭範表示，Epson與teamLab的合作從很久以前就開始了，當時投影機的性能還有一些不足之處，在很多台投影機同步搭配使用時還是會有些微的色差，Epson花了番功夫修正這個問題，除了因此與teamLab建立了非常強大的信任關係，也有助於Epson在投影機技術上的持續優化。

小川恭範進一步說明，高畫質、色彩一致、無縫拼接、穩定性這4大特色，是Epson與其他品牌相比最大優勢。因為就算是同樣的機種，每一台投影機投影出的顏色都可能會有些微不同，要達成顏色一致化其實是很困難的，再加上teamLab的展演設計場景非常多元，可能會有不同角度、方向、斜面投影、短距離投影等，又要確保畫面能達到預期的大小，還不能夠變形等要求；另外，很多台投影機投射出來的影像之間可以做到無縫拼接，讓觀賞者看了不會覺得突兀或是有破綻，以及能夠長時間穩定投影，不會有畫面跳動的狀況發生，都是非常不容易的技術。

實際走進teamLab Borderless的迷幻光影空間，迎面而來的不只是絢爛的投影燈光效果，空間中的香氛、煙霧，還有搭配的音樂都讓人立即陷入奇幻世界的魅力中，即使是同樣的位置，在不同時間點也會有不同的投影內容。呼應主題「Borderless」無界限的概念，在以投影為主的空間中，影像與影像之間、影像與觀賞者之間都是會交互影響的，觸摸牆上的花朵就會飄散、站在瀑布投影下，水流會隨著人站立的位置而改變流向；地面上也有投影，隨著人走動的位置，出現不同的互動圖案。空間中的投影作品是有機的、不斷變化的，隨著觀影者們的動作，產生獨一無二的互動體驗。

一定要體驗的還有館內開設的「EN TEA HOUSE」茶屋，在這裡只要點杯茶，茶杯放在桌上就會漸漸生出花朵，而且只要還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放，盛開。茶碗中的茶，就是能令花朵無限綻放的世界。移動到不同位置，也會隨著杯子在不同地方綻放出不同色彩、品種的花朵，讓整個品飲過程充滿驚喜。

如果想要讓自己手繪的作品加入現場投影的陣容，到了「彩繪海洋」拿張紙畫上喜歡的生物角色，就可以透過投影裝置出現在海洋場景中，還可以跟投影在牆上的角色互動，拍拍他就會眨眨眼、改變游動的方向。透過teamLab App，除了可以了解每個作品主題，還可以將自己的創作透過Epson的列印裝置現場訂製成徽章、毛巾、T恤、托特包等紀念品。