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Burberry蛇年全新視覺暨選品推薦 格紋拼大紅喜氣滿點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
天竺葵色是Burberry 2025新春系列愛用色彩，展現蘇格蘭與東方風格的巧妙交集。圖／Burberry提供
天竺葵色是Burberry 2025新春系列愛用色彩，展現蘇格蘭與東方風格的巧妙交集。圖／Burberry提供

隨著農曆蛇年即將來到，英倫時尚品牌Burberry發表了2025新春系列形象視覺與應景單品。從服裝、配件、包款悉數染上了熱情火紅的「天竺色」，同時品牌再邀請中國大陸演員、品牌大使張婧儀入鏡，中國藝術家錢利淮打造竹編藝術裝置，為2025春日描繪出質感的時髦新象。

Burberry品牌大使、中國大陸女星張婧儀表示，「蛇年新春是一年的開始，像是翻開新的篇章。春節我最期待的是與親近的人相聚在一起吃飯聊天，感受春節的溫馨氣氛。」而藝術家錢利淮則表示，「一直以來，我對Burberry的設計情有獨鍾，那獨特的紋理色彩竟與竹編的圖案有著奇妙的相似之處，彷彿緣分在牽繫著我們。 」

2025新春系列的Burberry新品，其一是以火紅的「天竺葵」色渲染上了長袖棉T恤、徽標羊毛套頭帽、棉質長褲等單品；Burberry品牌首字母大寫的B被與一條聰慧的小蛇合而為一，成為本系列的輕巧設計；「天竺葵」色的格紋則是延伸的第二主題，帶來尼龍羽絨外套、羊毛法蘭絨襯衫、絲巾等單品，尤其迷你Peg旅行包也換上了格紋，展現東方風格與蘇格蘭的巧妙交集，並搭配閃耀黃銅色的五金裝飾。

好走好穿的鞋履更是走春的必備單品，新春系列中則有一雙土褐色的Bubble運動鞋，一體成形的鞋履模仿了鞋舌、鞋帶的結構，同時側邊再裝飾一小朵Burberry的愛用玫瑰或小蛇改造成的Burberry英文B字母，小巧搶眼、自由靈動。

Burberry 新春系列土褐色Bubble運動鞋，27,500元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列土褐色Bubble運動鞋，27,500元。圖／Burberry提供
中國大陸演員品牌大使張婧儀。圖／Burberry提供
中國大陸演員品牌大使張婧儀。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列天竺葵色B字形蛇圖案喀什米爾套羊毛衫，42,900元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列天竺葵色B字形蛇圖案喀什米爾套羊毛衫，42,900元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列天竺葵色格紋尼龍羽絨外套，28,900元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列天竺葵色格紋尼龍羽絨外套，28,900元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列鐵鏽色迷你Peg旅行包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry 新春系列鐵鏽色迷你Peg旅行包，59,000元。圖／Burberry提供

Burberry 品牌 蛇年

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