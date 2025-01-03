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2025年世貿年貨展開幕 貿協邀來400家廠商、900格攤位任你逛

聯合報／ 記者陳儷方/台北即時報導
一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，外貿協會董事長黃志芳擔任主祭官，向媽祖表達感恩。圖/貿協提供
一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，外貿協會董事長黃志芳擔任主祭官，向媽祖表達感恩。圖/貿協提供

農曆春節將屆，又到了辦年貨的時候。2025年「世貿年貨大展暨禮品贈品展」今日至6日上午10時至下午6時在世貿1館展出，共邀請約400家廠商，使用近900格攤位。

活動亮點包括早鳥禮「富貴迎春福袋」—平日前150名、假日前100名購物的貴賓，還能加碼獲贈北港朝天宮開運福袋。此外，展內提供各種暖冬饗宴及葷素皆有的獨家優惠年菜組合。

一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，向媽祖表達感恩，同時祈求蛇年的平安與幸福。今年，北港朝天宮同樣有光明燈祈願服務，為信眾帶來新年的祝福。另外，年貨展期間每日上午11時至下午3時的擲筊祈福活動，每人只要擲到1個聖筊即可拿到開運好禮，擲到愈多聖筊，領的好禮愈大。

本次世貿年貨展，外貿協會特別與12家公益團體攜手合作。參展的公益產品包括：台灣愛心協會的Omega 369黃金鮮榨油禮盒（苦茶油、亞麻仁油、黑麻油），瑪喜樂基金會提供多種口味的手工水餃（如韭菜、高麗菜）及烘焙點心禮盒；新活力協會以紐西蘭奶粉製成的珍珠奶茶或冷泡回甘的紅玉紅茶；或到台灣障礙者權益促進會挑選一幅手寫春聯，小篆或行書隨心選擇，為年節增添喜氣與文化氛圍。

此外，還有聖安娜之家可愛的植栽球及染布品、腦麻基金會的手工包、小貝殼工作坊的手工皂、微光社會福利的各式零食點心、勵本志協會的咖啡茶禮盒以及自閉症總會的健康海藻糖牛軋糖包括蔓越莓、咖啡、抹茶等口味等。

今年社團法人小樹傳愛協會推出「擁抱心運動」，參與者與IP人偶「小Ai」擁抱7秒鐘並拍照，即可獲得2025善愛嘉年華入場券3張，市價約1050元；參與者和家人或朋友進行一次心對心的擁抱，完成照片拍攝並上傳到協會指定之平台，就可以成為捐贈者，每張照片將由協會為參與者捐出5元善款幫助學童。

一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，外貿協會董事長黃志芳擔任主祭官，向媽祖表達感恩。圖/貿協提供
一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，外貿協會董事長黃志芳擔任主祭官，向媽祖表達感恩。圖/貿協提供

北港朝天宮 年貨 禮盒

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