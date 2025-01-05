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年前大掃除輕鬆愜意 無毒植萃法拉夏 打造優雅儀式感

聯合新聞網／ 時尚家居

農曆新年即將到來，迎接春節除舊布新，家家戶戶大掃除，擁有168 年歷史的法國經典清潔品牌「Fer à cheval 法拉夏」，以法國「馬賽皂」為基底，延續路易十四法王欽定的皇家古法，植萃舒敏、高效清潔，也成了年前大掃除，主婦首選的居家清潔品牌。

獨家技術輕鬆除垢 重拾玻璃高光時刻

浴室乾濕分離玻璃、鏡面、廚房水槽、不鏽鋼水龍頭或任何「水」到之處，容易卡上一層層白色的水垢皂垢，影響居住空間的視覺美觀，想清潔去除又很難不刮傷表面，或是刷得腰酸背痛、汗流浹背，費上一大段時間。

想輕鬆清除水垢又不費力，法拉夏「除垢清潔噴霧」使用法國獨家水垢軟化技術，自然成分超細清潔分子瞬效軟化瓦解水垢，噴上後稍做停留、輕刷沖水，即可去除陳年魚鱗水垢、含油水垢。主要成份為白色馬賽皂加上醋，溫和植萃成份、無過敏原無殘留，溫和不刺激，一次達到清潔、除垢和除臭多重效果。

洗滌碗盤不傷手 友善環境愛地球

習慣下廚的家庭，每天都需要清洗碗盤，洗碗精成為日常使用率極高的清潔用品，若洗滌的過程沒沖洗乾淨，化學成份難免殘留在碗盤上。若能選擇無毒植物性的成份，對人體健康同時對環境保護也盡一份力，像是法國馬賽皂製成的馬賽皂洗碗精，使用植萃無刺激化學成份，溫和不咬手脫皮，起泡綿密細緻，濃縮配方可快速脫去油脂，容易沖洗節省用水，同時也友善生態環境。

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