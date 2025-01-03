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恭喜！萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一位幸運兒獎號出爐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一位幸運兒獎號出爐。圖／萊爾富提供
萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一位幸運兒獎號出爐。圖／萊爾富提供

萊爾富為讓民眾在「龍」尾「蛇」頭能博個好兆頭，迎接金蛇年共發行5款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE×柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，總量為35.1萬個，販售價格從100元至999元，更祭出總獎值高達逾400萬元，其中，最受民眾矚目的莫過於將抽出3名頭獎「台積電股票」幸運得主，萊爾富也於今天（1月3日）下午3點，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，並抽出第一名「台積電股票」幸運得主，線上直播總觀看人數更吸引近1萬人次在線觀看。

此次活動抽出的第1張頭獎「台積電股票」，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107.5萬元。幸運得主中獎的抽獎編號為「136249」。萊爾富表示，第一張「台積電股票」中獎名單將於今日傍晚前公告於萊爾富官網，並於1月6日以簡訊通知中獎者，中獎者須自行上萊爾富活動官網下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

萊爾富今年的「春節福袋」頭獎下重本祭出「台積電股票」共3張，除了看好護國神山的魅力，股票市值已突破千元關卡，加上穩定的配息，對很多民眾來說既有增值、保值的功能，也能當圓夢金，是物超所值的新年大禮。萊爾富也提醒，如果民眾手上有「春節福袋」還沒登錄序號「抽台積電股票」，務必要在2025年3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，才可享有抽獎資格，下次抽出第2張與第3張頭獎「台積電股票」時間分別為2月3日與3月10日。

另外，沒幸運當上「台積電」股東的民眾也不用氣餒，3月10日直播結束還有彩蛋，記得保留金蛇年發財卡與抽獎券，敬請期待後續萊爾富公布的「彩蛋」好消息。更多福袋活動詳情可上萊爾富活動官網查詢。

台積電 福袋 蛇年

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