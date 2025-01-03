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咖啡禮盒搶開運！Nespresso金蛇限量版、cama雙金濾掛

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
Nespresso推出「迎春咖啡禮盒」搶先開運。圖/Nespresso提供
Nespresso推出「迎春咖啡禮盒」搶先開運。圖/Nespresso提供

農曆新年即將到來，今年咖啡禮盒從膠囊到濾掛都有新意，並搶搭各種開運商機。其中，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso即日起推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，Original系列精選10款經典咖啡膠囊（新春優惠價2,080元）、Vertuo系列則精選6款迷人且各具獨特香調的咖啡膠囊（新春優惠價2,030元），兩系列禮盒除了外盒以金色蛇形圖騰點綴，禮盒中多款咖啡膠囊更呼應年節的紅與金色系，送禮自用都喜慶。

Nespresso也祭出獨家新春三大特惠。即日起，全系列咖啡機2,990元起，全新Vertuo POP+新春價4,900元起。凡購買任100顆咖啡膠囊，即可免費獲得新春限定Nespresso鴻運滿載托特包乙個（價值820元）；購買任180顆咖啡膠囊，再贈限量招財納福儲存展示罐乙個（價值920元），數量有限，送完為止。

此外，同步推出100%中獎的金蛇起舞抽紅包活動，加入Nespresso官方LINE好友，每日登入簽到即可開啟新春紅包，分享給好友加入LINE帳號享有再一次抽獎機會。喜慶好禮的另一個選擇：由米蘭新興設計師Federica Biasi打造的花開富貴限量款陶瓷咖啡杯組（售價1,220元）也重磅回歸。

迎接金蛇年，連鎖咖啡品牌cama café推出2025「雙金新春禮盒」，即日起至2月2日全台開賣。禮盒特選兩款品牌金獎級咖啡，分別是榮獲2018年義大利IIAC國際咖啡品鑑大賽金獎的中深焙「義式咖啡豆」，以及2023年WSC世界冠軍咖啡師簡嘉程監修的淺焙「果樹女神」。禮盒內含兩款濾掛式咖啡各8包。另也設計多款春節禮盒限定的品牌春聯，像是「啡黃騰達」、「財富自由」等。雙金新春禮盒節慶價699元。

cama café打造2025「雙金新春禮盒」，內含兩款品牌金獎級濾掛咖啡。圖/cama café提供
cama café打造2025「雙金新春禮盒」，內含兩款品牌金獎級濾掛咖啡。圖/cama café提供
Nespresso官方LINE金蛇起舞線上抽紅包活動，有100%中獎機率。圖/Nespresso提供
Nespresso官方LINE金蛇起舞線上抽紅包活動，有100%中獎機率。圖/Nespresso提供

咖啡豆 禮盒 蛇年

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