夏姿陳SHIATZY CHEN蛇年快閃店 火紅墨蘭花喜氣迎春

隨著農曆年也即將來臨，夏姿陳（SHIATZY CHEN）發表了全新「似河如流」形象視覺，以及品牌經典的「農曆新年棉襖」系列，將傳統東方新年中熱愛的大紅色融入各式外套、長大衣，同時並於台北市大安路推出蛇年期間限定Pop-Up Store，成為市中心一顆閃耀時髦的華美明珠。

形象視覺呈現了流動的意象，如蛇般靈巧、也如水與感情般澎湃恣意。延續2024獨家開版印花的墨蘭花、墨點梅、墨刷痕等元素重現於大面積的夏姿紅全絲布面，並疊加以手繡、珠繡等多重工藝，展現SHIATZY CHEN擅長的東西合併文人雅士風格。

其中毛巾繡刺繡長袖T恤展現了如筆墨的揮灑，而清透的的紅烏干紗則在立體墨蘭襯衫的前襟綴有立體花裁片、亮片與縫珠，如將蘭花隨身配戴，淡雅清幽；無論是中式領全絲手繡長洋裝、全絲手繡鋪綿長大衣，又或是全絲手繡鋪棉外套等款式皆批覆上了洋溢著鮮明的年節的大紅色彩。由於長大衣、夾克、鋪棉外套的輪廓長短不一，可恣意搭配，營造出修長身形的氣勢，又或是短巧比例的俐落自信。