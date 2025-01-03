台中跨業交流會如意組攝影展開幕 藝術與公益完美結合

由台中市跨業交流會如意組六位成員聯合舉辦的攝影展，今(3)日於童綜合醫院梧棲院區地下一樓轉角藝術空間隆重登場，展期至3月2日。此次展覽以《如意好攝》為主題，呈現企業家在事業經營之外的藝術才華，同時展現「取之於社會，用之於社會」的精神，讓藝術與愛心共同為社會注入溫暖。

如意組會長張姝羚(東方古美術)表示，此次參展的成員包括林明蘭(富錡企業董事長夫人)、王麗紅(皇鋼機械)、黃淑玲(真多貿易董事長夫人)、楊昭紋(上新度量衡董事長夫人)以及賴美娟(世唯股份董事長夫人)。這些企業家不僅在各自的專業領域卓有成就，更以攝影作品展現對藝術的熱愛與生活的情感。

指導老師蔣建宏的專業指導，讓此次展出的65幅攝影作品更具感染力。此次展覽目的在透過攝影作品療癒觀者心靈，讓人們在光影交錯中感受藝術的溫暖與力量。

張姝羚指出，這次展覽不僅是如意組成員藝術成就的展現，更是一場跨業交流與公益結合的典範，展現了企業家對社會的責任與愛心。

童綜合醫院梧棲院區特別設立轉角藝術空間，利用開放區域展示藝術作品，為患者和民眾提供身心靈的支持。此次「如意好攝」聯展的作品涵蓋台灣自然景色、四季風情與瞬間捕捉的美麗影像，傳遞光影交錯的生命力與希望，讓到院的患者和家屬，在等待過程中得到心靈的撫慰。

童綜合醫院副院長李博仁表示，藝術能夠舒緩患者的緊張情緒，這次與如意組合作展出的攝影作品，不僅提升醫院的人文氣息，更展現了企業家投入公益的無私精神。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，台中市跨業交流會成立至今已30年，集結各行各業的中小企業主，致力於促進異業交流與產業合作。今年第3季，台中市在6項經濟指標中全國領先，並連續14季保持4項以上冠軍的佳績，這些成就都離不開企業家的努力，與市府的支持。

黃于珊強調，此次攝影展正是藝術與公益的完美結合，如意組成員透過藝術創作與跨業交流，展現善盡社會責任的高度自覺，呼應策進會鼓勵企業「行有餘力，主動行善」的理念。