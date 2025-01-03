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胡宇威HOGAN上腳化身義式暖男 曬25春夏新品舒適走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
胡宇威今日出席HOGAN 2025春夏新品活動，腳踏新款Hyperlight休閒鞋。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威今日出席HOGAN 2025春夏新品活動，腳踏新款Hyperlight休閒鞋。記者沈昱嘉／攝影

HOGAN發表了2025春夏新品，全系列以1980年代的義大利電音文化、海岸派對的享樂主義為靈感延伸，使用大量海洋、藍天白雲及沙灘色調帶來豐富的休閒鞋款、包款，宛如提前打造一方夏日的絕景秘境，並邀請男星胡宇威以大地色系、愜意站台。

出席活動的胡宇威以棕色男士哈靈頓夾克內搭白色T恤、卡其褲，以及一雙Hyperlight白底深藍logo皮革男士休閒鞋。他先自陳全身造型帶有Mix & Match的氛圍，可適應無論是海邊或城市造型；同時他並以時尚、有質感，非常舒服來形容對HOGAN的品牌印象，並大力推薦了腳上的一雙Hyperlight休閒鞋，因為有著記憶鞋墊，即便長時間走路也讓腳底舒適、不累，加上側邊放大的H Logo非常醒目，讓人一看就能辨識出自HOGAN設計。

HOGAN 2025春夏新品首推以1980年代田徑運動鞋為靈感復刻的「86er」系列，鞋履有著黑色、群青色、白色多種設計，女款更有一雙使用懷舊的可口可樂紅色，雀躍走跳；男女同款、無分性別一向是HOGAN的風格主張，像是本季新品中的Hyperlight系列正是女款的Hi-Fi系列，此外H-Stripes系列的「餅乾底」則由5.8公分改為6.5公分，悄悄「增高」。

女包則帶來了水桶包、保齡球包、帆布托特包、迷你斜背包與迷你半月包多種輪廓，訂價約自19,800元至34,000元左右，讓小資輕鬆入手。為迎接農曆新年，HOGAN並加碼推出新春限定單品，其中H-Stripes休閒鞋有著紅色搶眼皮標，另一款經典地址帽T則以紅色標示了品牌米蘭旗艦店地址「Via Monte Napoleone 5 20121」、以及「1986 Milano」的品牌誕生年份，可輕鬆成為男女朋友或家人共享單品，暖心、團圓、時髦過冬。

HOGAN Hyperlight白底深藍logo皮革男士休閒鞋，20,500元。圖／HOGAN提供
HOGAN Hyperlight白底深藍logo皮革男士休閒鞋，20,500元。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025春夏以1980年代的義式海灘、電音派對的享樂主義出發。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025春夏以1980年代的義式海灘、電音派對的享樂主義出發。圖／HOGAN提供
HOGAN 亮紅色皮革女士水桶包，23,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN 亮紅色皮革女士水桶包，23,300元。圖／HOGAN提供
胡宇威今日出席HOGAN 2025春夏新品活動，腳踏新款Hyperlight休閒鞋。記者沈昱嘉／攝影
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HOGAN 86er銀色皮革女士休閒鞋，18,000元。圖／HOGAN提供
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HOGAN 焦糖棕皮革拼接拉菲草女士涼拖鞋，15,300元。圖／HOGAN提供
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HOGAN 群青色荔枝紋牛皮女士迷你斜背包，25,800元。圖／HOGAN提供
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品牌 義大利

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