胡宇威HOGAN上腳化身義式暖男 曬25春夏新品舒適走跳

HOGAN發表了2025春夏新品，全系列以1980年代的義大利電音文化、海岸派對的享樂主義為靈感延伸，使用大量海洋、藍天白雲及沙灘色調帶來豐富的休閒鞋款、包款，宛如提前打造一方夏日的絕景秘境，並邀請男星胡宇威以大地色系、愜意站台。

出席活動的胡宇威以棕色男士哈靈頓夾克內搭白色T恤、卡其褲，以及一雙Hyperlight白底深藍logo皮革男士休閒鞋。他先自陳全身造型帶有Mix & Match的氛圍，可適應無論是海邊或城市造型；同時他並以時尚、有質感，非常舒服來形容對HOGAN的品牌印象，並大力推薦了腳上的一雙Hyperlight休閒鞋，因為有著記憶鞋墊，即便長時間走路也讓腳底舒適、不累，加上側邊放大的H Logo非常醒目，讓人一看就能辨識出自HOGAN設計。

HOGAN 2025春夏新品首推以1980年代田徑運動鞋為靈感復刻的「86er」系列，鞋履有著黑色、群青色、白色多種設計，女款更有一雙使用懷舊的可口可樂紅色，雀躍走跳；男女同款、無分性別一向是HOGAN的風格主張，像是本季新品中的Hyperlight系列正是女款的Hi-Fi系列，此外H-Stripes系列的「餅乾底」則由5.8公分改為6.5公分，悄悄「增高」。