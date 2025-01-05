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MONTAGUT女包系列 展現法式復古風華

聯合新聞網／ 時尚家居

MONTAGUT夢特嬌全新女包系列，以法式復古設計為靈感，融入現代優雅元素，透過精湛工藝與高端材質，重新詮釋永恆的經典魅力。每款包袋皆採用頂級頭層牛皮製成，皮質細膩柔軟，散發迷人的自然光澤，同時兼具卓越耐用性，為女性增添奢華氣息，展現品味與格調。

系列設計亮點在於幾何圖騰印花提帶，巧妙將簡約造型注入精緻細節，增添豐富層次與藝術美感。幾何線條交織的提帶呈現濃郁的法式復古風韻，賦予包款獨特的視覺張力與造型感；流暢俐落的包身線條搭配巧妙規劃的內部空間，完美融合實用性與時尚感，無論日常出行或正式場合皆能輕鬆駕馭。

不論是搭配率性的休閒著裝、幹練的職場正裝，還是優雅的連身裙，MONTAGUT女包系列，兼具法式復古風華與現代氣質，是展現女性自信魅力的完美之選。

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