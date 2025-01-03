1瓶99.9萬元！「慕赫50」全球限量67瓶、全台僅10瓶

在歲末之際，擁有超過200年歷史的蘇格蘭威士忌傳奇酒廠慕赫（Mortlach），釋出該酒廠有史以來最高年份的單一麥芽威士忌——「慕赫50」，全球限量發行 67 瓶，其中10瓶獨獻台灣市場，單瓶建議售價新台幣99.9萬元，由台灣帝亞吉歐私人客戶團隊獨家發行。

「慕赫50」於1971年蒸餾入桶，是最後一批採用傳統直火蒸餾器的酒液，在美國白橡木重組桶中經過半個世紀漫長熟成，淬鍊出強勁而深邃的風味，在甜蜜和濃郁之間達成絕妙的完美平衡。它具有獨特的辛香氣息，蘊含出人意料的活力果香，不受木桶主導的威士忌香氣，引領著酩家踏上舉世無雙的品飲之路。

慕赫酒廠曾被威士忌權威Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」，自1823年營運至今。過去因產量稀有，其中僅有極少量比例用於原廠裝瓶單一麥芽威士忌，因此限量酒款的收藏價格水漲船高。

帝亞吉歐的首席威士忌調酒師克雷格．威爾遜博士 （Dr. Craig Wilson）表示：「『慕赫 50』完美展現了慕赫的野性在光陰流轉下，受到自然馴服的風貌。卓越而迷人，完美致敬了慕赫酒廠在歷史中無與倫比且獨領風騷的風範。」