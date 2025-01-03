全家便利商店Fami!ce霜淇淋攜手不二家推「煉乳牛奶」新口味！「喝的霜淇淋」擴大超過2000店販售

全家便利商店Fami!ce霜淇淋新口味報到！首度與日本經典甜點品牌「FUJIYA不二家」聯名合作，將於1月5日起推出全新「煉乳牛奶」口味，將濃醇牛奶與香甜煉乳完美融合，首波將搭配經典口味「比利時巧克力」，第二波則於1月20日登場，推出超人氣的酸甜「草莓牛奶」搭配「煉乳牛奶」口味，是冬日必吃的夢幻組合。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋首次攜手「FUJIYA不二家」推出的「煉乳牛奶」新口味，感受滿滿濃厚的奶香味。首波綜合口味將再搭配深受網友喜愛、熱烈敲碗回歸的「比利時巧克力」，煉乳與巧克力的雙重搭配，碰撞出完美火花。1月20日起將推出第二波「草莓牛奶」口味。不僅如此，此次的霜淇淋皆搭配粉嫩的蘋果紅餅皮及專屬聯名霜淇淋紙杯，不論餅皮或紙杯都有著超萌的「牛奶妹」PEKO及「牛奶弟」POKO，視覺與味覺雙重享受。Fami!ce霜淇淋每支售價49元，1月5日至1月7日「全家」會員APP「隨買跨店取」推出限時3天快閃5支188元優惠（每會員限購2組）。

不僅如此，「全家」Fami!ce霜淇淋持續推出多元創意吃法，先前造成網路熱議的「喝的霜淇淋」將於1月5日起擴大販售，超過2,000店都可買。「喝的霜淇淋」是將霜淇淋的甜蜜滋味與醇厚牛奶相互融合，帶來猶如現做奶昔的滑順細膩口感，可以搭配不同霜淇淋口味創造不同風味。想品嘗的消費者，在1月6日中午起可透過「全家」會員APP的地圖趣功能，勾選「Fami!ce喝的霜淇淋」選項，即可搜尋到有販售的店舖；此外，1月5日至1月19日「全家」會員還可享嘗鮮價59元（原價69元）。