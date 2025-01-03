JISOO新愛包解密！新收藏最新Dior Toujours更率性自由

Dior Toujours包款，匯聚了眾多品牌最具代表性的設計符碼，可以說是最具辨識度的品牌經典。該系列包款由Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri主導設計，包深外觀裝飾以大型籐格紋圖案，並點綴呼應迪奧先生鍾愛的幸運符「D, I, O, R」吊飾等精緻優雅細節。正如其名「Toujours」，法文意指隨時隨地之意，這款包包的設計百搭，能隨時隨地陪伴在身邊，不論是日間或夜晚的各種場合，工作、休閒、或正式，都呈現隨著不同的穿搭造型，呈現各種不同的個人搭配風格。

在2025早春度假系列女裝中，當代時髦女性必備的Dior Toujours包，首度以直立式輪廓版本重新演繹，並以巧妙的扣環設計詮釋了迷人的「CD」標誌。這款精緻的時尚配件象徵著自由與動感，設計有圓潤的手柄和可調節、可拆卸的肩背帶，適合手提或肩背，不論是精緻還是休閒風格都能輕鬆駕馭。中型尺寸提供黑色與粉米色兩種選擇，小型款則有糖果粉、拿鐵色和灰石色等優雅色調可選擇，充分展現Dior工坊創作的熱情。Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO、「泰版杉菜」Tontawan Tantivejakul與香港女星梁洛施等女星，相繼在不同場合將此包款融入日常造型，展現此Dior Toujours自然隨興各種風格穿搭的高搭配性。 TONTAWAN演繹Dior Toujours籐格紋皮革直式小型托特包。圖／摘自藝人IG @tontawan JISOO演繹Dior Toujours籐格紋皮革直式小型托特包。圖／Dior提供 梁洛施演繹Dior Toujours籐格紋皮革直式小型托特包。圖／摘自藝人IG @isabella.leong Dior Toujours黑色籐格紋皮革直式小型托特包，11萬元。圖／Dior提供 Dior Toujours米色籐格紋皮革直式小型托特包，11萬元。圖／Dior提供 Dior Toujours白色籐格紋皮革直式小型托特包，11萬元。圖／Dior提供 Dior Toujours黑色籐格紋皮革直式中型托特包，12萬5,000元。圖／Dior提供 JISOO演繹Dior Toujours籐格紋皮革直式小型托特包。圖／Dior提供