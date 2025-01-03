2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」亮相

2025 台灣燈會主燈設計藝術家李明道、圓山大飯店董事長葉菊蘭、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉、中華電信總經理林榮賜一起出席2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」正式發表會。

今年主燈由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，高度達18公尺。李明道表示，適逢中華隊於世界12強棒球賽勇奪金盃，除邀請職棒啦啦隊員凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪，透過動作捕捉科技操控影像動態融入主燈秀外，另邀請陳世凱與張善政等共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及多位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福語，凝聚許多創作者的熱情與能量。

交通部長陳世凱表示，台灣燈會邁入第36屆，主燈「無限樂園」採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，並融入AI及動作捕捉科技，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道。今年適逢職棒36年、中華隊又奪得12強冠軍，也加入棒球元素，期許全世界旅客來體驗被讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會。