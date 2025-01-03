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2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」亮相

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
2025 台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」（圖）正式發表。記者蘇健忠／攝影
2025 台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」（圖）正式發表。記者蘇健忠／攝影

2025 台灣燈會主燈設計藝術家李明道、圓山大飯店董事長葉菊蘭、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉、中華電信總經理林榮賜一起出席2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓」正式發表會。

今年主燈由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，高度達18公尺。李明道表示，適逢中華隊於世界12強棒球賽勇奪金盃，除邀請職棒啦啦隊員凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪，透過動作捕捉科技操控影像動態融入主燈秀外，另邀請陳世凱與張善政等共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及多位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福語，凝聚許多創作者的熱情與能量。

交通部長陳世凱表示，台灣燈會邁入第36屆，主燈「無限樂園」採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，並融入AI及動作捕捉科技，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道。今年適逢職棒36年、中華隊又奪得12強冠軍，也加入棒球元素，期許全世界旅客來體驗被讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會。

小提燈設計者林佳葦表示，今年小提燈以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，也可組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時希望大家能多外出蹓躂，因此取諧音命名為「蹓蹓蛇」。

2025台灣燈會小提燈設計者林佳葦（左起）、圓山大飯店董事長葉菊蘭、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉、台灣觀光協會會長簡余晏一起出席2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」正式發表會。記者蘇健忠／攝影
2025台灣燈會小提燈設計者林佳葦（左起）、圓山大飯店董事長葉菊蘭、桃園市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉、台灣觀光協會會長簡余晏一起出席2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」正式發表會。記者蘇健忠／攝影
2025 台灣燈會主燈「無限樂園」正式發表，今年主燈由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，高度達18公尺。記者蘇健忠／攝影
2025 台灣燈會主燈「無限樂園」正式發表，今年主燈由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，高度達18公尺。記者蘇健忠／攝影

台灣燈會

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