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小全智賢、最年輕影后演出CELINE新春大片 秀貴族氣質
2025年農曆新年之際，CELINE發布全新短影片「UN APRÈS-MIDI À SHANGHAI」（午後上海），邀請品牌大使、最年輕金雞影后李庚希，與新晉品牌大使「小全智賢」孫千，於於黃浦區核心地帶的上海科學會堂，在經典裝飾藝術風格的建築中，演繹充滿少女氣息的節日的優雅與時尚，展現與眾不同的當代節慶風情。
CELINE的品牌標誌貫穿成衣設計中，包括精裁夾克，皮革單品以及兩件式套裝等必備單品。李庚希穿著了一套麂皮直筒束腰夾克與短裙，搭配裝飾Triomphe標誌的長筒靴與Teen Nino手提包，猶如從貴族女校中走出來的學生；另一套造型則以連帽夾克和大logo衛衣，與晚間珠寶系列展現出活潑的少女氣息。孫千則以品牌經典的Triomphe腰帶、棒球帽、豹紋短夾克和西裝外套，詮釋了品牌最新的Bonnie雙肩包，不論是Triomphe Canvas標誌印花款，或氣質柔美的淺藍色皮革，輕巧好收納的時髦造型，為整體穿搭增添豐富層次與質感。
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