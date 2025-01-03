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小全智賢、最年輕影后演出CELINE新春大片 秀貴族氣質

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孫千演繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供
孫千演繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供

2025年農曆新年之際，CELINE發布全新短影片「UN APRÈS-MIDI À SHANGHAI」（午後上海），邀請品牌大使、最年輕金雞影后李庚希，與新晉品牌大使「小全智賢」孫千，於於黃浦區核心地帶的上海科學會堂，在經典裝飾藝術風格的建築中，演繹充滿少女氣息的節日的優雅與時尚，展現與眾不同的當代節慶風情。

CELINE的品牌標誌貫穿成衣設計中，包括精裁夾克，皮革單品以及兩件式套裝等必備單品。李庚希穿著了一套麂皮直筒束腰夾克與短裙，搭配裝飾Triomphe標誌的長筒靴與Teen Nino手提包，猶如從貴族女校中走出來的學生；另一套造型則以連帽夾克和大logo衛衣，與晚間珠寶系列展現出活潑的少女氣息。孫千則以品牌經典的Triomphe腰帶、棒球帽、豹紋短夾克和西裝外套，詮釋了品牌最新的Bonnie雙肩包，不論是Triomphe Canvas標誌印花款，或氣質柔美的淺藍色皮革，輕巧好收納的時髦造型，為整體穿搭增添豐富層次與質感。

CELINE全新Bonnie雙肩包。CELINE提供
CELINE全新Bonnie雙肩包。CELINE提供
李庚希繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供
李庚希繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供
李庚希演繹CELINE Teen Nino手提包。圖／CELINE提供
李庚希演繹CELINE Teen Nino手提包。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE米白色光滑牛皮革背包，96,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE米白色光滑牛皮革背包，96,000元。圖／CELINE提供
李庚希繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供
李庚希繹CELINE全新形象。圖／CELINE提供
孫千演繹CELINE全新Bonnie雙肩包。圖／CELINE提供
孫千演繹CELINE全新Bonnie雙肩包。圖／CELINE提供
孫千演繹CELINE全新Bonnie雙肩包。圖／CELINE提供
孫千演繹CELINE全新Bonnie雙肩包。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE黑色光滑牛皮革背包，96,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE黑色光滑牛皮革背包，96,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供

上海 品牌 標誌

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