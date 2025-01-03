烤麵包用喝的！金車柏克金窖藏啤酒睽違3年回歸

睽違3年，金車柏克金再度以全新包裝推出「窖藏啤酒」，採用傳統慕尼黑麥芽釀造，每一口都能感受到飽滿烤麵包香氣。「窖藏啤酒」每罐330毫升，酒精濃度5%，單罐建議售價48元，四入組合建議售價192元，即日起於全台家樂福限定販售中。

金車柏克金啤酒是金車集團旗下的台灣在地鮮釀啤酒品牌，100%僅使用水、麥芽、啤酒花、酵母作為原料，不添加任何輔料，以純正德式工藝釀出層次豐富、擁有馥郁香氣且風味細膩的啤酒；自品牌創立以來，堅守「100%台灣在地鮮釀、100%遵循德國純酒令釀造工藝」的品牌精神，不間斷推出各種風味的德式啤酒。

「窖藏啤酒（Kellerbier）」是德國早期釀造方式，將啤酒置於酒窖中儲存，選用傳統慕尼黑麥芽，以未過濾的原始方式，呈現啤酒的新鮮風味。在琥珀色酒液中，帶著焦糖餅乾般的烤麥香，入口後可以感受到如同烘焙坊裡剛出爐的烤麵包香氣在口中迸發，酒體滑順，尾韻俐落乾爽。

這次金車柏克金「窖藏啤酒」回歸，在包裝上也以全新罐身設計亮相，以深褐色為主色調呼應琥珀色酒液，結合窖桶、麥芽等特色作為點綴，展現「窖藏啤酒」獨特魅力。

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